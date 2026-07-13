三代同糖｜吳若希大讚趙浚承似韓星 自爆16年前荃灣食糖水緣份 相約子女未來留港齊齊玩

吳若希(Jinny)與趙浚承於《愛．回家之三代同糖》辦公室裡飾演歡喜冤家，二人受訪時已顯得甚有默契，Jinny更大讚：「黐線！佢真係好靚仔、開機之後更靚仔，又Charm，打燈落去直情似韓星一樣！」趙浚承坦言二人在合作前不算熟悉，曾覺得Jinny氣場強大，拍劇後才發覺其實非常好人與友善，令Jinny打趣表示：「係呀我平時會『食人』，喺屋企咬我小朋友手手腳腳！」趙浚承則透露其實在16年前已有一份緣份：「我哋讀同一間中學，當時冇見過，但佢出道之後有傳過訊息畀我，當時我個男團差唔多解散，仲約喺荃灣學校附近食糖水，送咗出道隻碟畀我。」但十多年來彼此均未有聯絡，在多年後亦終於促成首次合作。

Jinny讚趙浚承有天份

劇集開拍後，Jinny讚首次拍劇的趙浚承甚有天份，掌握到喜劇節奏，亦令大家準時收工，就算劇組遇到技術延誤，他仍然享受過程：「令大家氣氛超好，重燃返我嘅鬥志！」趙浚承此前曾透露專誠為拍劇搬到電視城附近居住，目前已適應新居環境，但妻兒則稍後才會遷到香港同住：「屋企人會遲少少，始終小朋友突然轉校唔太好，但太太睇法已經開始軟化，考慮喺一兩年後搬嚟香港一齊住。」趙浚承與Jinny同為家長，子女分別8歲與9歲年紀相若，Jinny便熱情地表示：「到時過嚟香港住，可以搵我個女一齊玩呀！」