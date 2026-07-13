Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林熙彤避談與Gareth T湯令山緋聞 認對方風趣幽默但未諗發展 恭喜對方明年紅館開個唱

影視圈
更新時間：19:15 2026-07-13 HKT
發佈時間：19:15 2026-07-13 HKT

林熙彤（Hazel）因早前被拍到與湯令山(Gareth T)一起行街傳緋聞，她今日為電影《復仇的人》開工，被問到是否與湯令山拍拖時？她卻避談，只謂跟對方認識了一段時間，也覺得對方風趣幽默，至於是否她的理想類型？Hazel坦言沒有特定的理想類型，至於兩人是否有發展的可能？她表示不知道，自己也沒認真地思考，因現在花時間在劇本上。提到對方將在下年一月開紅館騷，她指有恭喜對方，但到時是否去看就不知道，因為還沒有計劃到半年以後的事。

林熙彤理想男友冇特定標準

戲中Hazel與VIVA成員張鈊貽（ValC）及李晞彤（Carina）飾演中學生，提到她們與角色沒遺和感，ValC笑言尤其是染回黑髮後，全部朋友也覺得她的樣子變細好多，而她們指校服好靚，着上後似資優生。

劉青雲同戲感興奮盼留片場偷師

提到劉青雲指想跟年青人交流，她們指有跟青雲打招呼，但可惜跟對方沒對手戲，不過能同戲已感開心，至於是否夠膽與青雲傾偈，她們就笑謂如有機會想工作後留在片場偷師，Hazel指因青雲的角色很神秘，所以也想看他如何去演，至於是否會想請教青雲演戲上的問題，Carina即尷尬笑指怕問的問題太蠢。ValC與Carina也在拍戲，不過她們指VIVA也會繼續運行，寧願瞓少啲覺也會唱歌和拍戲同時進行。
 

最Hit
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
生活百科
7小時前
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
生活百科
2026-07-12 13:49 HKT
天文台：南海北部低壓區若發展為熱帶低氣壓 會評估是否在傍晚至明早發出一號戒備信號
01:06
天文台：將評估需否在今晚至明早發出一號戒備信號 料明日有大驟雨及狂風雷暴
社會
8小時前
旺角星際城市綠帽男推撞情侶逼道歉：躝啦 據悉為消防員涉普通襲擊被捕
01:17
旺角星際城市綠帽男推撞情侶逼道歉：躝啦 據悉為消防員涉普通襲擊被捕
突發
10小時前
出世阿媽得17歲！DSE女生被當人球「地獄級身世」惹熱議 放榜前霸氣逆襲：「活好每一日，令對我唔好嘅人計劃失敗！」｜Juicy叮
出世阿媽得17歲！DSE女生被當人球「地獄級身世」惹熱議 放榜前霸氣逆襲：「活好每一日，令對我唔好嘅人計劃失敗！」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
公屋戶搬遷1物震驚街坊？被指「公屋富戶」 網民不以為然：想睇你點舉報佢
公屋戶搬遷街坊見1物震驚：「公屋富戶」 網民不以為然：想睇你點舉報佢
生活百科
5小時前
大家樂外賣斬料優惠 $79歎足一斤靚雞＋半斤叉燒 加$84換原罐特大鮑魚
大家樂外賣斬料優惠 $79歎足一斤靚雞＋半斤叉燒 加$84換原罐特大鮑魚
飲食
9小時前
新馬師曾3子女罕同框受訪憶亡父 「慈善伶王」4任太太最愛非祥嫂 爆洪金梅即時反應
新馬師曾3子女罕同框受訪憶亡父 「慈善伶王」4任太太最愛非祥嫂 爆洪金梅即時反應
影視圈
10小時前
中年好聲音4｜大熱尤淑情遭瘋狂人身攻擊  網民數3宗罪缺觀眾緣？  周國豐批灑狗血獲讚
01:06
中年好聲音4｜大熱尤淑情遭瘋狂人身攻擊  網民數3宗罪缺觀眾緣？  周國豐批灑狗血獲讚
影視圈
3小時前
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
生活百科
3小時前