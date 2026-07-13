林熙彤避談與Gareth T湯令山緋聞 認對方風趣幽默但未諗發展 恭喜對方明年紅館開個唱

林熙彤（Hazel）因早前被拍到與湯令山(Gareth T)一起行街傳緋聞，她今日為電影《復仇的人》開工，被問到是否與湯令山拍拖時？她卻避談，只謂跟對方認識了一段時間，也覺得對方風趣幽默，至於是否她的理想類型？Hazel坦言沒有特定的理想類型，至於兩人是否有發展的可能？她表示不知道，自己也沒認真地思考，因現在花時間在劇本上。提到對方將在下年一月開紅館騷，她指有恭喜對方，但到時是否去看就不知道，因為還沒有計劃到半年以後的事。

林熙彤理想男友冇特定標準

戲中Hazel與VIVA成員張鈊貽（ValC）及李晞彤（Carina）飾演中學生，提到她們與角色沒遺和感，ValC笑言尤其是染回黑髮後，全部朋友也覺得她的樣子變細好多，而她們指校服好靚，着上後似資優生。

劉青雲同戲感興奮盼留片場偷師

提到劉青雲指想跟年青人交流，她們指有跟青雲打招呼，但可惜跟對方沒對手戲，不過能同戲已感開心，至於是否夠膽與青雲傾偈，她們就笑謂如有機會想工作後留在片場偷師，Hazel指因青雲的角色很神秘，所以也想看他如何去演，至於是否會想請教青雲演戲上的問題，Carina即尷尬笑指怕問的問題太蠢。ValC與Carina也在拍戲，不過她們指VIVA也會繼續運行，寧願瞓少啲覺也會唱歌和拍戲同時進行。

