陳綺明回應劉月好離世：太多亞姐記不清 唔介意被遺忘

1992年「最上鏡小姐」及「最完美體態獎」亞姐得主陳綺明今日到石籬出席「仁濟安老送關懷·愛心福袋賀回歸」活動。對於1996年「高齡亞姐」劉月好今年農曆二月離世，對此，陳綺明表示，只聽過這個名字，但已經沒有記憶，因為有太多亞姐還有不同地區的亞姐，她說：「曾試過在街上有靚女走到我面前，對我說『我也是亞姐』，由於實在有太多亞姐，而且停辦過幾屆，所以不知道，就算人家記不起我，我也不會介意。」

陳綺明跨界進修AI課程兼做助教

她表示，近日忙於為藝人高爾夫球會、仁美清叙及與其他慈善團體合作一起做慈善工作，由於藝人高爾夫球會會長黎瑞恩，今日因患了重感冒身體不適未能出席，但她也十分感謝黎瑞恩對慈善活動的支持。另外，她也修讀一些AI課程，不時也有擔任助教，還有代理韓國品牌護膚品生意。