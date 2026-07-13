三代同糖｜車婉婉零冷氣外景激發演技一take過 提點李茵彤叫孫女不要嫌長氣 旅行巧遇明星足球隊自爆30年前緣份

車婉婉、吳若希（Jinny）、李茵彤（Desta）、李偉健、關曜儁、趙浚承（Gary）及何依婷（Regina）等演員今日（13日）出席無綫全新處境喜劇《愛．回家之三代同糖》開鏡拜神儀式，展開錄影廠內景拍攝，並祈求新劇順利於8月10日（周一）播出並延續王牌收視保證地位。劇集監製羅永賢於會上透露已開始外景拍攝超過兩日，新劇組火花更令他喜出望外：「我覺得好驚喜，估唔到好多原本要慢慢調教、進入角色嘅演員，進度都比我想像中快好多！」見證演員們努力研讀劇本、投入角色的成果，對約一個月後播出感到無比期待，並在一同切燒豬時攜同演員們高呼口號：「《三代同糖》由頭好到尾！」

李茵彤認有很多進步空間

《愛．回家之三代同糖》女主角車婉婉與「孫女」李茵彤在儀式後接受訪問，婉婉透露前兩日拍攝全數為外景部份，在炎熱天氣、沒有冷氣相當煎熬：「將大家嘅演技連埋面油擠晒出嚟！」笑指大家縱然受天氣影響仍「脾氣好好」、同心協力盡快完成拍攝，戲份集中於自己與吳若希之間至關重要的場口，在短篇幅內交代唐曹嘉冰與女兒唐萬里之間的心結，對開工首兩日的結果感到滿意：「一take搞掂！安全起見有拍第二take，我自己係滿意嘅！」外界或許覺得處境喜劇拍攝輕鬆，但婉婉直言戲份一開始已非常認真嚴肅、具戲劇性：「處境喜劇絕對唔係hea！」更遇到街坊經過目擊拍攝，毫不猶豫地表達支持：「做好啲！畀心機呀三代同糖！」Desta作為新人首次擔大旗做劇集女主角，面對外景亦較容易進入狀態，謙虛地表示自己仍有許多進步空間：「NG嚟講我確係比較需時，要畀大家執下狀態。」婉婉作為前輩亦不忘提醒，導演與大家都會提點、從旁輔助，請她亦不要嫌大家長氣。

車婉婉自覺對兒子有虧欠

車婉婉早前趁劇集未正式拍攝，與仔仔BBQ出外旅遊，她預示到工作即將如火如荼，怕暑假未能陪伴兒子：「覺得阿仔都慘，因為我工作會少咗好多親子時間，佢又就快升小四，覺得對佢有啲虧欠。」不過婉婉在旅行途中巧遇明星足球隊，讓兒子認識自母腹開始見證他成長的曾志偉等人外，亦揭開多年緣份：「我係第一代明星足球隊啦啦隊，嗰時冇咩嘢撈，成日同佢哋出隊去扶貧、去玩，30年後撞到終於歸隊！」在曾志偉以外，車婉婉透露亦與任達華相熟，更曾於《極速傳說》演情侶檔獻出自己銀幕初吻！車婉婉在旅行中，亦在游泳池邊拍攝比堅尼造型照，分享到社交媒體後被大讚養眼，成為美魔女天花板。婉婉笑言游水當然要著泳衣，身型更非巔峰狀態：「不嬲都有操開，但最近停咗一個月，已經有少少鬆泡泡！」並表示自己出名纖細骨感，自嘲沒有甚麼玲瓏曲線可言。