滕麗名爆《愛·回家之開心速遞》未正式完結：最唔捨得劉丹 邵美琪怕麻煩拒收周嘉洛做「仔」

邵美琪和滕麗名（阿滕）今日到石籬出席「仁濟安老送關懷·愛心福袋賀回歸」活動。阿滕正忙於拍攝TVB新劇《模範律師團》，今日凌晨3至4時才從深圳趕回香港。她透露雖然拍攝室內戲沒有冷氣，但已好過留在室外捱熱，並指劇集預計8月拍完：「見到很多舊同事，導演也是以前的班底，很開心，像舊生團聚。」被問到完成此劇後的工作安，？她表示暫未收到新通知。

劉丹住半山太遠難探病

問到拍攝了10年的處境劇《愛·回家之開心速遞》是否已完成所有廠景拍攝？阿滕回應：「監製說未完，要等所有劇集出街才叫真正完結。我當然捨不得，不過不要緊，我們熊家人今晚約好食飯。」被問最不捨的是「兒子」周嘉洛還是「爸爸」劉丹（丹爺）？她笑言：「最不捨丹爺，因為他要休息及做膝蓋手術，他不是有病，而是住半山，我住鄉下很難去半山見他。但周嘉洛仍年輕，只要我回公司就會見到他，平時也會私下約做運動和行山。他快開工拍劇，很乖仔，不過如果有個女，我也想要個女！」

邵美琪替《愛·回家》完結感可惜

邵美琪亦替《愛·回家》完結感到可惜，笑說：「我都未入去拍過。（可以考慮加入另一處境劇《三代同糖》？）我諗我要等到《四代同糖》先有得拍！」被問想不想有個像周嘉洛的兒子？她即耍手：「不好了，怕太麻煩。由同事變成朋友是很好的感覺，這是緣份。」她透露與阿滕雖分別加入TVB逾40年及30年，但從未同劇合作，因經常在化妝間相遇閒談，加上性格相近而成為好友，期望將來有機會合作。對於有指TVB劇集產量減少，邵美琪信心滿滿地說：「會越來越多啦！希望在明天。」

邵美琪回應鄧特希呂晶晶新聞

談及前TVB監製鄧特希和前亞姐呂晶晶被譚凱琪入稟申請破產而被揭破二人已婚，邵美琪表示：「我沒有問人家私事，有聽聞過他結了婚，但不知他跟誰結婚，工作時不會問人『你結了婚未』不過，這新聞很奇怪，希望他們冇事。」