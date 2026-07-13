韓團ALPHA DRIVE ONE唔齊人 香港壓軸巡唱講BB話冧歌迷

韓團ALPHA DRIVE ONE（ALD1）上周六在香港舉行巡唱，為出道以來首個巡迴演唱會壓軸一站。7位成員（金虔佑因人品爭議停工）開場即以廣東話向歌迷問好，並坦言心情「怪怪的」，皆因團隊出道前首個舞台正正在香港舉行，故對此地別具特殊感情。隊長LEO帶領隊友以廣東話問好：「大家好，我哋係ALPHA DRIVE ONE！」來自深圳的成員ARNO笑指粉絲苦候多時，並有「回家」的感覺，「今日係我哋巡迴最後一站，好榮幸可以嚟到屋企表演，我哋一齊創造浪漫回憶。」

鑫隆︰BB我好掛住你

鑫隆則透露成員為壓軸一站籌備已久，並以廣東話大讚：「BB我好掛住你。」全場即時尖叫回應。其後成員接力獻唱《OMG!》、《FORMULA》及《Good Life》等歌曲。遊戲環節中，成員分3組玩收集星星遊戲及跳舞挑戰，先後翻跳EXO《The Eve》、《LOVE ME RIGHT》、NCT U《Baggy Jeans》及aespa隊長Karina的《UP》等歌曲舞步，賣力程度惹來全場尖叫連連。ARNO其後於聊天環節分享，指見到粉絲便忘卻所有煩憂，又透露演出日正值其農曆生日，形容能與粉絲共度是最好的生日禮物。