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《侏羅紀公園》森尼爾78歲離世 家人指突然 4月透露癌細胞已除

影視圈
更新時間：15:14 2026-07-13 HKT
發佈時間：15:14 2026-07-13 HKT

在《侏羅紀公園》系列電影中以「Alan Grant博士」一角深入民心的紐西蘭資深演員森尼爾（Sam Neill），今日（13日）在澳洲悉尼離世，享年78歲。其家人透過社交媒體發表聲明證實消息。聲明中提到，森尼爾在家人陪伴下辭世，走得有尊嚴，惟其離開來得突然，未有預兆，但幸運的是森尼爾體內仍然沒有癌細胞。家人並向醫院及醫護人員致謝，感激對方在治療期間悉心照顧，同時呼籲外界尊重家屬私隱，讓他們靜心處理喪事。

森尼爾曾跟梅麗史翠普合作

森尼爾於1947年生於北愛爾蘭，7歲隨家人移居紐西蘭基督城，其後投身演藝事業，星途廣闊。除《侏羅紀公園》系列外，他曾兩度與梅麗史翠普（Meryl Streep）合作80年代電影《誰可相依》及《黑暗中的呼號》。他亦曾演出成龍主演的《贖金之王 2: 皇廷激戰》、《鋼琴別戀》、《紅潮風暴》等經典作品，亦憑電視劇《都鐸王朝》及《浴血黑幫》等劇集廣受讚譽。2022年，森尼爾確診患上第3期血管免疫母細胞性T細胞淋巴瘤，經多年治療，今年4月始公開宣布癌細胞已清除，未料數月後突然辭世，令一眾影迷深感惋惜。澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）已率先發文悼念，形容森尼爾「機智風趣、待人真誠，抗病時展現的尊嚴、幽默感與堅毅，一如他在演出中所展現的特質」，又形容對方將「長留人心，永受懷念」，並祝願他安息。

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