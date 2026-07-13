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漫威「高夫人」港星何煒晴病逝享年82歲 同劇男星貼合照念故友：一定會再相見的

影視圈
更新時間：14:47 2026-07-13 HKT
發佈時間：14:47 2026-07-13 HKT

曾在漫威劇集《夜魔俠》系列飾演反派「高夫人」（Madame Gao）的香港資深演員何煒晴（Wai Ching Ho）傳出離世消息，享年82歲。曾與她合作漫威劇集的加拿大日裔演員Peter Shinkoda昨日（12日）透過Instagram證實噩耗。

何煒晴家屬確認死訊對外界深感感激

何煒晴的家屬代表其後確認死訊並透過聲明表示：「家人對於外界湧入的關愛與支持，以及大家分享關於我們摯愛何煒晴的美好回憶與訊息，深感感激。在這段艱難的時刻，看到她對這麼多人意義重大，也讓我們感到欣慰。」

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何煒晴是在7月10日因中風離世

Peter Shinkoda並分享二人過去合作時的合照並說：「我永遠不會忘記你。無論是在戲裏還是戲外，跟你在一起的每一分鐘我都獲益良多。我們一定會再相見的，我的朋友，你曾是如此美麗。」不過Peter並未透露何煒晴的死因。但據外媒報導，的何煒晴是在7月10日因中風離世，演員Perry Yung亦曾於7月12日發文悼念，透露何煒晴是「在兩天前中風後平靜離世」，Perry Yung還說：「何煒晴是一位善良、富有同理心的人，她作為藝術家的每一次演出，都將整部作品提升到更高的水準，我們都因她而變得更好。願摯友安息。」

何煒晴港大畢業後赴美深造演藝

何煒晴1943年生於香港，畢業於香港大學，其後赴美深造演藝，1987年進軍荷李活發展。2003年憑《Robot Stories》獲得多個獎項肯定。晚年她陸續參演漫威系列作品，包括《夜魔俠》、《鐵拳俠》及《漫威捍衛者聯盟》，飾演神秘組織「手合會」領袖「高夫人」，以沉穩內斂卻極具壓逼感的演技，將一名身形矮小、行動不便的老婦，塑造成心狠手辣的反派角色，令觀眾留下深刻印象。除漫威作品外，她亦曾參演珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez）主演的《艷舞大盜》，並為彼思動畫《熊抱青春記》配音。噩耗傳出後，多位曾合作的演藝界人士紛紛發文致哀。

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