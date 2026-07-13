UFO離奇命案｜郭家禧李振傑憑死黨的愛成就逆市奇蹟 黃德進出錢撐好兄弟開戲｜名人雜誌

訪問電影《UFO離奇命案》（下稱《UFO》）兩位導演郭家禧（CK）、李振傑（Jack）及出品人黃德進（Eddie）。3人自中學時代認識，老友坐埋，話題不著邊際，CK︰「我真正身份是科學家……」Jack說自己是清朝人（請上網search他的中文名）。CK、Jack坐正做電影導演前，前者是電視台導演，後者則任電影副導演多年。黑色幽默題材的《UFO》的雛形，來自Eddie一次亂噏︰「喂，不如拍部電影啦！」《UFO》在國際影展有迴響，香港票房又有好消息，戲言又好，朋友之間的承諾又好，造就一次逆市奇蹟（自上映以來，票房向250萬進發）。撰文︰李志宏、攝影︰譚志光

自中學時代認識

3人讀中學時認識，Jack︰「我同Eddie中一識，我結婚，他結婚，都有做對方兄弟。」CK中四時跟Jack同班，3人話題離不開電影、籃球。畢業後，Jack輾轉成為電影副導演，CK任TVB編導，後者說︰「最高紀錄連續兩星期無回家，日拍夜拍，在公司洗澡、睡覺，同外界隔絕。」為方便返工，那時CK跟Eddie等合租將軍澳單位「同居」，他會把故事橋段告訴對方，「第一批聽眾反應最直接。」有天Eddie問CK：「成日見你度橋，你咁多故仔，不如拍齣電影？最低成本幾多？」Jack解釋，香港電影業運作由上而下——大公司出資、找演員，最後先搵創作團隊「配套」。

電影《UFO離奇命案》的誕生，紀錄了左起︰CK、Jack、Eddie的友誼。

《UFO離奇命案》靠訊息落差帶動荒誕感，（左起）凌文龍、楊偲泳、林子傑火花處處。

CK、Jack、Eddie把他們的經歷，投射到《UFO離奇命案》小演員（左起）何彥罡、王瑋程、黃梓曜身上。

《UFO離奇命案》在山上拍了8天。

老 Best 出錢力勸開戲

Eddie做E-commerce生意，意識到品牌、產品要暢銷，不能只靠平面圖去塑造形象，「品牌要更多media support，包括拍片、搵KOL合作。與其賣廣告，搵外判公司製作內容，做完campaign我未必知成效有幾多，倒不把預算投資朋友身上。」一來能夠了解行業運作，而電影成品亦具宣傳功能。

CK（右上）、Eddie（中）、Jack（右下）相識在少年，年輕時CK和Eddie更曾「同居」。

死黨的愛

「真有外星人的話，香港人都要返工……」CK說。《UFO》成形前，有人找他返電視台做導演，「是長工來，做一粒螺絲，沒問題。」惟Eddie第一反應︰「咁浪費？不如搞套電影啦！」Eddie再試探Jack開戲的可能，他指300萬能夠製作一齣有商業價值的作品。當Eddie認為時機成熟，其公司有一筆流動資金運用，香港市道卻持續低迷，CK擔心朋友倒錢落海，然而Eddie說︰「我對你們有信心㗎！」於是，Jack、CK坐低傾劇本，自己話事，諗過拍10集心理驚慄劇，惟300萬用於人物眾多，結構複雜的題材，成品只會不上不落。

Eddie（最上排左二）和Jack（最上排左三）的學生照。

CK（最上排左三）， Jack（最上排右四）與Eddie（第二排左七）的學生照。

細額合夥拍電影

《UFO》則玩黑色幽默，局中局，片長僅86分鐘；要角4-6人，無名星效應，多視角發展；主景是茶餐廳、馬鞍山的效野。去年年初開機，拍了11日，其中8天是在山上取景。CK、Jack「升呢」導演，前者強調《UFO》並非將價就貨，「拍一齣戲，首先要開間公司。」他也是該片監製，技能解鎖，以不同切入點環顧四周，「若300萬能夠完成，無必要問人攞1000萬。門檻無那麼高，長遠可以吸引更多老闆，以細額、合夥形式投資香港電影。」Eddie是老闆，casting方面，有心水，「最終還是讓導演團隊決定。」Jack︰「問吓人又唔使錢，淡季反而機會大，厚住面皮搵平時難夾期的演員，至少請對方來聽一次故事。」就湊成了楊偲泳、陳湛文、凌文龍、黃德斌這個組合。

《UFO》啟發自小本經營的日本電影《屍殺片場》。

最近3人的話題是Ethan Hawke的科幻驚慄片《逆時空狙擊》（Predestination），玩無盡迴圈。

各有前因莫羨人

Eddie說得直接：「票房好就再開戲！」300萬只是製作費，還有營銷、宣傳等成本，他估計回本兼有錢賺，「票房約1000萬左右，還有賣埠。」CK斬釘截鐵：「如果《UFO》蝕錢，我真的要諗轉行！既然不適合，就要撇脫點。」Jack︰「CK要走，我不會勸他留低。」憶述當年Eddie升讀大專時，「他有個穩陣offer，但他讀了不夠1個月就退學了。」那時好多人勸Eddie勿衝動。Jack：「我無出聲，當一個人連degree都照quit，他對自己人生的想法，考量不會比你少。」多年後回望，「如果Eddie按照別人期望讀完書，去做老師，可能做不到老闆，有能力投資《UFO》。」Eddie動輒投資300萬拍戲，Jack無羨慕老友，「我目標是做導演。別人的成功只是表面，我同CK都見過Eddie頭痕、手緊時，做生意的世界一樣不輕鬆。」

CK、Jack、Eddie暢談拍攝點滴。

不刻意搞笑才好笑

CK是ViuTV 3齣喜劇《大叔的愛》、《百萬同居計劃》和《老是常出現》的導演，自認性格「唔搞笑」，最想拍犯罪片，偶像是杜琪峯，「睇完《暗戰》，覺得好玩決定入行。我像《爆粗Band友》男主角，明明想唱民謠，結果最受歡迎的是唱heavy metal。」Jack首拍笑片，跟CK的共識是，《UFO》並非傳統事先設計笑點的作品，而是靠訊息落差帶動荒誕感的電影——觀眾比角色多知、少知一點，真相逐層揭開時，笑位自然出現。在拍攝現場，兩位導演不斷提醒演員不是在拍笑片。角色在「怎樣處理屍體」和「互相欺騙」之間失控，情緒以錯愕、驚訝甚至驚慌為主。

CK執導電視劇《大叔的愛》而漸為人知。

劇集《老是常出現》中的陳湛文，在電影《UFO離奇命案》中技驚四座。

CK同黃德斌多次合作。（《百萬同居計劃》劇照）

男人的浪漫

CK、Jack、Eddie談電影、拍電影，也會約打籃球。球場上，CK在外圍移動，Jack搶籃底，Eddie是助攻王。Jack︰「細個打波，Eddie總是出盡力『車』個波埋嚟！」球穿過對手的那一刻，「我接不到就大鑊！人生會玩完！」《UFO》是一場團體賽，Eddie助攻，CK、Jack接球、得分。男人的浪漫，齊人開波，各施其職，互相成就。

Jack曾任劉俊謙主演電影《武替道》的副導演。