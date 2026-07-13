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香港小姐2026丨12位佳麗感泳裝大檢閱 大熱2號李澤欣甩走小肚腩 5號魏欣傲人上圍超吸睛

影視圈
更新時間：12:09 2026-07-13 HKT
發佈時間：12:09 2026-07-13 HKT

《2026香港小姐競選》昨日（12日）啟動外景拍攝，12位佳麗到廣州從化國際賽車場拍攝外景，一眾佳麗繼極具型格的賽車服示人後，今日出發去到「嶺南第一溫泉」之稱的廣東溫泉賓館，換上泳裝展示優美身段！

佳麗們的身形明顯有所改善

經過連日來的集訓和操練，佳麗們的身形明顯有所改善，不單止體態纖瘦勻稱、高䠷迷人，更有多位佳麗大方狂騷苦練多時的超強腹肌與性感「馬甲線」，緊緻的肌肉線條配上纖細小蠻腰與逆天修長美腿，務求以最完美的體態迎戰。

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12位佳麗身穿泳裝面對鏡頭，表現得落落大方，充滿自信，展現出最佳的儀態。她們面帶溫婉的笑容，眼神明亮，精神面貌極佳，顯得活力充沛，從多位佳麗身上可以看到明顯的腹肌或馬甲線，顯示她們經過嚴格的體能訓練，肌肉線條緊實，充滿力量感，佳麗們普遍擁有纖細的腰部和修長的美腿，整體比例良好。 其中5號魏欣Etherine和8號鄧匡閔 Ada上圍最吸睛，4號譚雅文Tiffany的馬甲線明顯，大熱佳麗2號李澤欣的「小肚腩」改善了不少。

 

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