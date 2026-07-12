Britney Spears上半身伸出車頂惹熱議 撰長文自辯：大家只睇表面

美國前天后Britney Spears 4個月前才涉醉駕被捕，日前再將上半身伸出車頂再度成為網絡熱話。44歲的她上周四（9日）乘坐一輛黑色越野車，沿洛杉磯101號公路行駛期間，突然從車頂天窗伸出上半身，雙臂張開攤在車頂上，頭部向後仰，長髮隨風飄揚，姿勢猶如其昔日經典MV重現。事發於車輛以時速約72英公里行駛期間，據目擊者估計她維持該姿勢近兩分鐘，其後車輛駛離公路，並在附近一間油站停下。

Britney只是伸出天窗看前方路況

消息人士向傳媒透露，Britney當時只是「短暫地」伸出天窗查看前方路況，因車龍突然停頓，她想知道需等候多久，並非蓄意做出危險舉動。該人士又稱她自南方家鄉長大時已慣常如此，形容純屬玩樂之舉。事件曝光後，Britney昨日於社交網發文回應外界質疑，寫道：「人們只見到我發癲伸手向神的2秒鐘！但沒有理會我現實中的日子和小時！事情不是表面這樣簡單。我想我需要伸出天窗多一點。」她亦附上另一張小女孩瑟縮的相片，暗示對比昔日不為人知的傷痛經歷。今次風波發生於Britney今年3月就一宗魯莽駕駛案認罪，5月時獲判12個月緩刑後不久，令外界再次關注她的身心狀況。惟今次她並非駕駛者，警方亦未有介入調查。