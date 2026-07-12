台北電影節2026丨田啟文入行47年憑《雙囍》首奪男配角 心情激動點名感謝一貴人

「2026台北電影節頒獎典禮」受到颱風巴威影響，延至今晚（12日）在台北中山堂舉行。當中競爭激烈的「最佳男配角」，最終由田啟文（田雞）憑電影《雙囍》中的精湛表現，擊敗金士傑、庹宗華、曾敬驊及朱軒洋，勇奪獎項，亦是田啟文入行47年來，首度獲得演技獎項，意義非凡，而《雙囍》在2026台北電影節入圍10項提名。

田啟文多年前曾幻想領獎

田啟文因曾演出周星馳多部作品，包括電影《少林足球》中飾演「三師兄」一角，而廣為觀眾熟知。田啟文奪得「最佳男配角」上台領獎時，難掩激動心情，但田啟文依然不改一貫的幽默作得，坦言自己多年前曾幻想過站在頒獎台上的這一刻：「這個環境我曾經很多年之前想過，但是放下很久。」

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田啟文求生欲強感謝愛妻

田啟文打趣稱聽聞大會沒有限制得獎者的發言時間：「四十七年的從影生涯，我要謝謝的人很多。」接著從外套暗袋拎出一張超大的「A4紙」，惹得全場哄堂大笑。田啟文隨後收起「A4紙道具」，以真情流露的方式發表感言。在致辭中，田啟文首先展現強烈「求生欲」：「首先第一個我要謝謝我老婆跟家人，因為想要名長久，多謝老婆不能少，所以我要謝謝我老婆。」公開向坐在台下的太太及家人致謝。

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田啟文又特別點名感謝生命中的貴人楊貴媚：「我要謝謝的這位是我的貴人，因為我來之前我問了老師，我今天有沒有機會拿獎、要穿甚麼衣服，然後老師就說你只要一個貴人就夠了，我就問那個貴人在哪裡？老師就說：能夠叫貴人的，肯定就在你身邊。那所以我就想起了，『在家靠父母，出外靠貴媚』，貴媚姐謝謝你借給我的幸運，明年你肯定可以上台的啦！」田啟文不忘向《雙囍》的台前幕後團隊表達謝意，更自爆在拍攝期間多次改劇本，特別感激導演對他的無限包容。

田啟文曾遭父母反對入行

田啟文在致辭尾聲時，將話題轉向父母，分享一段辛酸的往事。田啟文幽默自嘲，當年父母極度不贊成他入娛樂圈，甚至被嘲：「看看自己是甚麼長相」，正因不被父母看好及反對，反而激發起田啟文的叛逆心與鬥志，咬牙堅持走演員路發展至今。田啟文補充並非鼓勵大家去反抗父母，而是將此化作激勵自己的「反面教材」，未來會繼續在演藝事業上努力不懈。

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「2026台北電影節頒獎典禮」由資深女星苗可麗獨挑大樑擔任主持人，她以一段串連本屆入圍電影與演員的棟篤笑作為開場，炒熱現場氣氛。今晚的頒獎嘉賓星光熠熠，包括翁倩玉、徐若瑄、張鈞甯、陳意涵、楊謹華、安心亞、孫淑媚、蔡淑臻、柯震東、曾敬驊、劉冠廷及施名帥等盛裝出席。