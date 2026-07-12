趙露思擺脫昔日病態激罕解放身材 換上閃爍Bra Top晒澎湃上圍 勁歌熱舞展示S形誘惑曲線

27歲的內地當紅小花趙露思日前登陸澳門舉辦演唱會，在演唱會舞台上，更徹底化身成為性感女王，當晚的衣著打扮極具誘惑，她換上一襲設計大膽、閃爍耀眼的Bra Top戰衣上陣，將完美身段展露無遺。這身極盡性感的打扮，不僅完美襯托出她白滑透亮的無暇肌膚，更凸顯了她現時豐滿勻稱的S形身材。她在舞台上勁歌熱舞，舉手投足間散發著耀眼的光芒與自信，健康體態瞬間引起網民討論。

向佐直入後台撐趙露思場

演唱會當晚，向華強兒子向佐驚喜現身澳門場館，專程為她撐場打氣。原來向佐與趙露思私交甚篤，兩人非常老友，他當晚不但親自在台下欣賞演出，更憑藉深厚交情直入後台探班。從曝光的畫面可見，向佐在後台親自為好友打氣，對趙露思的成功演出感到相當高興，盡顯兩人之間真摯的友誼。有知心好友力撐，加上大批粉絲的狂熱支持，讓這場澳門演唱會生色不少，亦印證了趙露思在演藝圈中的極佳人緣。

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趙露思曾患失語症暴瘦見骨

趙露思如今在台上自信滿滿，身材澎湃火辣，實在難以想像她早前曾陷入人生與事業的雙重低谷，與現時的性感惹火判若兩人，早段時間的她經歷了嚴重的失語症折磨，體重一度暴跌至僅剩84磅，骨瘦如柴的模樣，令粉絲心痛不已，她甚至虛弱得被目擊需要「癱坐輪椅」代步。除了身體亮起紅燈，她更捲入與經理人公司反目的風波，導致演藝事業一度全面停下來。幸好性格堅韌的她並未被逆境打敗，經過休養生息後，憑藉拍攝內地劇集《許我耀眼》成功逆襲重回粉絲視線，紛紛支持她浴火重生。

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