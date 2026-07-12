台灣女導演洪千涵向親弟借精孕育胎兒 掀亂倫爭議 名醫剖釋大眾疑慮 女星力撐行為浪漫

第2屆台北戲劇獎日前圓滿落幕，洪千涵、洪唯堯姐弟與曾睿琁憑藉《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物》奪下最佳導演與最佳獨立精神獎。典禮上最令人動容的畫面，莫過於導演洪千涵挺著8個月孕肚登台，她與同性伴侶曾睿琁透過生殖技術，以「曾睿琁供卵、弟弟洪唯堯捐精、洪千涵懷胎」的方式孕育胎兒，讓兩人都能參與生命的誕生。然而，這段為愛迎接新生命的感人故事，卻因「精主」是親弟弟，意外在網路上引發「近親繁殖」與「亂倫」的激烈爭議。

名醫解釋「借精生子」無亂倫

針對網民的「借精生子」疑慮，台灣知名婦產科醫師蘇怡寧發文闢謠，從遺傳學的專業角度為大眾科普。蘇醫師強調，許多人對此有嚴重的誤解，事實上只要提供精子和提供卵子的兩個人沒有近親關係，近交係數就是零。亦即是，提供卵子的曾睿琁與提供精子的洪唯堯毫無血緣關係，胚胎在醫學上完全沒有亂倫或近交的健康風險，有力地破除了網路上的無稽之談。

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女星曾珮瑜：不要再活在古代了

這場風波同時也引發各地網民關注，台灣女星曾珮瑜隨後在facebook發長文力撐洪千涵姐弟及曾睿琁，呼籲大眾「不要再活在古代了」。她以電影《女兒的女兒》中女同志伴侶共同參與生育的情節為例，大讚這種雙方都有參與感的生育方式「太浪漫」。此外，曾珮瑜更一針見血地點出台灣現行《人工生殖法》的僵化困境，質疑為何女性同婚或單身女性無法在本土合法使用精子銀行，被迫花大錢遠赴海外求子，期盼社會能以更開放包容的角度看待多元家庭，並推動平權與生育法規的與時俱進。

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