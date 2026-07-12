Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

譚詠麟金魚街被捕獲！超級VIP享專屬特權 自爆「吉時」現身忠實粉絲必撞到

影視圈
更新時間：20:00 2026-07-12 HKT
發佈時間：20:00 2026-07-12 HKT

75歲的譚詠麟親民形象向來深入民心，經常被市民在不同角落野生捕獲。近日譚詠麟在上水一間金魚舖遇上粉絲，並帶備黑膠碟找偶像簽名。從網上流傳的相片可見，譚詠麟一身橙色運動裝束，精神奕奕地現身金魚舖，面對熱情粉絲的請求，譚詠麟依然來者不拒，拿起筆便在多張黑膠唱片上一一簽名，盡顯其一貫的親民作風。

譚詠麟透露家中有8個大魚缸

譚詠麟熱愛養魚，除了跟上水的金魚舖老闆相熟外，他亦愛在旺角金魚行流連，早前譚詠麟在TVB節目《一周星星》中罕有分享嗜好，透露自己是年資長達數十年的「養魚專家」，最高峰期家中曾擺放八個魚缸，部分尺寸更誇張到「有啲成埲牆咁大」，媲美小型水族館，他曾表示經常被遇見買魚，其實是因為他流量大及部分自然流失，但近期他太忙未有時間打理，也開始減少養魚數量。

相閱閱讀：譚詠麟親解與陳百祥不和傳聞：方向不一樣 揭與曾志偉識於微時屬世交丨一周星星

譚詠麟忠粉曾拖行李金魚舖外守候偶像

由於譚詠麟是金魚街常客，在節目中相熟的金魚舖老闆娘更大爆料，透露經常有大批死忠粉絲，拖著行李在店外等譚詠麟，而譚詠麟笑言大家只要「搭正吉時」就一定會撞到他。老闆娘更指，身為超級VIP的譚詠麟在店內享有專屬特權，可以不假手於人，親自上批發的貨車上動手撈魚，可見譚詠麟與老闆的熟絡程度。

相關閱讀：譚詠麟備戰個唱半山練跑差點被車撞 驚險車Cam片流出 網民嚇壞：快一秒都撞到佢

譚詠麟跑步險被車撞？

相關閱讀：譚詠麟演唱會2026丨10場門票極速售罄 7月7日終極釋出內部飛/紅館票價/搶飛連結懶人包

 

最Hit
《愛回家之開心速遞》正式收廠  林淑敏許家傑食廿蚊飯餞行  張景淳樊亦敏不捨領最後一舞
《愛回家之開心速遞》正式收廠  林淑敏許家傑食廿蚊飯餞行  張景淳樊亦敏不捨領最後一舞
影視圈
8小時前
港媽地鐵喪鬧升中派位差 高EQ阿女「一舉動」惹全網心痛激讚｜Juicy叮
港媽地鐵喪鬧升中派位差 高EQ阿女「一舉動」惹全網心痛激讚｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
佐敦茶記阿叔落胡椒粉出事 鄰座大打乞嗤狂噴通粉 兩搭枱主角「做一事」顯驚人素養｜Juicy叮
佐敦茶記阿叔落胡椒粉出事 鄰座大打乞嗤狂噴通粉 兩搭枱主角「做一事」顯驚人素養｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
尖沙咀 The ONE商場酒樓互捲！稻香/凱薈/煌府齊推$7點心掀「劈價戰」
尖沙咀 The ONE商場酒樓互捲！稻香/凱薈/煌府齊推$7點心掀「劈價戰」
飲食
11小時前
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
生活百科
7小時前
末代賊王季炳雄近況曝光 昔日頭號通緝犯出獄6年隱居加拿大？ 友人疑戴電子腳鐐惹熱議
末代賊王季炳雄近況曝光 昔日頭號通緝犯出獄6年隱居加拿大？ 友人疑戴電子腳鐐惹熱議
影視圈
11小時前
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-11 11:18 HKT
新皇崗口岸聯檢大樓的內部設施已處「收尾」階段。
新皇崗口岸｜內部面貌曝光工程臨近「收尾」 過關大堂光猛似機場︱多圖
即時中國
5小時前
Costco收銀做40年變780萬身家 擁3房連泳池豪宅 CFO：員工長期留任反降成本
Costco收銀做40年變780萬身家 擁3房連泳池豪宅 CFO：員工長期留任反降成本
投資理財
2026-07-11 17:52 HKT
世界盃2026｜法國西班牙英格蘭阿根廷會師4強 一文睇清4強對碰開賽時間及電視直播
足球世界
9小時前