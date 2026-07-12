譚詠麟金魚街被捕獲！超級VIP享專屬特權 自爆「吉時」現身忠實粉絲必撞到

75歲的譚詠麟親民形象向來深入民心，經常被市民在不同角落野生捕獲。近日譚詠麟在上水一間金魚舖遇上粉絲，並帶備黑膠碟找偶像簽名。從網上流傳的相片可見，譚詠麟一身橙色運動裝束，精神奕奕地現身金魚舖，面對熱情粉絲的請求，譚詠麟依然來者不拒，拿起筆便在多張黑膠唱片上一一簽名，盡顯其一貫的親民作風。

譚詠麟透露家中有8個大魚缸

譚詠麟熱愛養魚，除了跟上水的金魚舖老闆相熟外，他亦愛在旺角金魚行流連，早前譚詠麟在TVB節目《一周星星》中罕有分享嗜好，透露自己是年資長達數十年的「養魚專家」，最高峰期家中曾擺放八個魚缸，部分尺寸更誇張到「有啲成埲牆咁大」，媲美小型水族館，他曾表示經常被遇見買魚，其實是因為他流量大及部分自然流失，但近期他太忙未有時間打理，也開始減少養魚數量。

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譚詠麟忠粉曾拖行李金魚舖外守候偶像

由於譚詠麟是金魚街常客，在節目中相熟的金魚舖老闆娘更大爆料，透露經常有大批死忠粉絲，拖著行李在店外等譚詠麟，而譚詠麟笑言大家只要「搭正吉時」就一定會撞到他。老闆娘更指，身為超級VIP的譚詠麟在店內享有專屬特權，可以不假手於人，親自上批發的貨車上動手撈魚，可見譚詠麟與老闆的熟絡程度。

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