施可瑩追思會丨張錦程等藝人出席悼念 古天樂林峯送花牌致哀 音樂人男友陳章棨淚憶摯愛

前ViuTV節目主持施可瑩（Lillian）於6月21日因癌症病逝，其追思會於今日（12日）在寶馬會善寧之家舉行。親屬及施可瑩後援會以《Lillian 施可瑩 2026 最終場 Fan Meeting》為主題辦追思會，現場一反傳統莊嚴感，佈置以淡黃色為主，並擺滿鮮花和施可瑩生前最愛的卡通公仔。

施可瑩追思會曝光生前片段

禮堂的一邊擺滿施可瑩工作時的照片、活動通行證、人型立牌打卡位、易拉架等等，現場見到全是施可瑩滿臉笑容的照片。施可瑩的朋友特意為她設計卡通公仔，充滿應援氣氛。禮堂正中央設屏幕播放施可瑩的生前片段，當中包括未曝光過、與男友陳章棨到韓國旅行，並由施可瑩親自剪輯的溫馨片段。而吉儀亦充滿心思，貼上施可瑩充滿朝氣的剪影動作貼紙。

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曾比特張錦程送別施可瑩

不少圈中人悼念施可瑩，送上花牌致哀，包括古天樂、林峯、滕麗名、邱士縉、陳瑞輝、馬賽、電影《白日之下》劇組、電影《我談的那場戀愛》（《Love Lies》）謝票小隊等。由於施可瑩生前經常為各大韓國官方機構，以及韓星粉絲見面會擔任司儀，CJ ENM HK Limited、駐香港韓國文化院亦有送上花牌悼念。藝人曾比特、黃正宜、張錦程亦有現身送別施可瑩，一眾來賓都以施可瑩生前喜愛的大地色系服裝到場作最後送別。

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施可瑩男友陳章棨受訪時，表示心情不可以一下子平復，但會記住施可瑩一輩子，記住最開心的施可瑩：「會向前看，也會記住元氣滿滿的她。」提到施可瑩由病發到離世只有數月，大家都覺得很突然，陳章棨坦言：「她都講過呢隻癌好惡，2月做完手術後才知是癌症，我哋知道後已盡最大的努力和最快的安排構思如何醫治，奈何真的太快。」

施可瑩男友睇IG才知做大體老師

陳章棨指禮堂都是以施可瑩最喜歡的顏色去佈置，現在播放的影片中，有兩條是施可瑩在抗癌期間剪輯，讚她正能量滿滿，即使在患病後期也想繼續創作。問到施可瑩有沒有心願未了？陳章棨說：「其實去到後期她的願望很簡單，想和正常人一樣好好吃喝，企到坐到舒服就是她的心願。」

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陳章棨表示施可瑩患病期間，做了做大體老師的決定，大家都會遵從她的意願。陳章棨續指：「當初知道時都嚇一跳，因為我都是在她的社交平台看到才知，有同她講過，無想過她有這個決定，她很偉大，很尊敬她有這個想法。（事前冇同你們商量？）冇，但我很支持她，她的家人都很支持她的決定。」另外，泰國女星鄺玲玲在施可瑩抗癌期間，曾拍片隔空為施可瑩送上暖心祝福，陳章棨指施可瑩看到後覺得錯愕又感動，沒想過對方會拍片打氣。

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