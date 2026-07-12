《鬼怪10周年之旅》今晚播出最後一集 李棟旭自爆曾幫孔劉洗內衣 「劉會長」金成謙驚喜現身眾人眼濕濕

《鬼怪10周年之旅》最終回今晚（12日）播出，4位主角孔劉、李棟旭、金高恩、劉仁娜結束江陵兩日一夜之旅前，再爆連場趣事。第4集預告片段中，李棟旭爆出與孔劉相識並非始於《鬼怪》劇組，而是源於軍中生涯：「我幫孔劉洗過內衣和襪，基本上是我湊大他。」孔劉亦回憶當年以軍中前輩身份帶新兵李棟旭，笑言：「那時我做班長，見到他都不敢直視。」二人長達20年情誼源頭首度曝光，令劇迷直呼難以想像。

孔劉鍾情賢妻型

昨晚播出的第3集，4人重返劇中經典台詞玩問答遊戲，劉仁娜追問李棟旭理想女性，李棟旭稱屬意事業型女性，就算賺不了錢也無問題，強調：「我不需要有錢，自己有能力就夠。」劉仁娜再問若女友一直花他的錢呢？李棟旭霸氣回應：「無問題，我有足夠的錢！」相反，孔劉就直言鍾情賢妻型，劇中飾演惡鬼「朴中元」的金炳哲則自爆偏好性感型，三人口味各異，惹全場哄堂大笑，劉仁娜更笑指「幸好三個人沒有好撞類型」。

金成謙透過視像向劇組問候

同集另一亮點，是劇中飾演「劉會長」的85歲資深男星金成謙驚喜現身，透過視像向劇組問候，動情表示：「老爺，10年不見了。」他又讚孔劉「還是老樣子」，直言對他有種說不出的親切感。孔劉聞言大感意外，直言：「完全沒想過會有這位嘉賓出現，見到你很精神，我真的很開心。」全場氣氛一度感動催淚，網民亦大讚節目組安排用心，喚起劇迷滿滿回憶。