胡鴻鈞成全吳若希準備無底線「爆大鑊」 冼靖峰預告加盟TVB經典喜劇續集：細個睇到大

冼靖峰（Archie）、丁子朗、胡鴻鈞昨晚（11日）為慈善節目《明愛暖萬心》演出，當晚胡鴻鈞跟與周吉佩、車婉婉及潘靜文為「傳承」環節獻唱。胡鴻鈞笑言自從去年為《聲秀》擔任導師後，越來越多機會跟新一代後輩合作，令他適應被稱呼為「前輩」及「老師」，亦接受自己步入中年。談到跟後輩合作感受，他坦言樂意跟後輩合作，從而了解當下市場需求及最新潮流，以免自己與時代脫節，反而跟前輩合作時，自己會細心觀察他們動靜從中吸取經驗。

胡鴻鈞笑跟Jinny合作沒營養

談到跟好友吳若希（Jinny）於七月中舉辦音樂會，他笑言跟同輩合作沒有營養，又搞笑指為了「成全」對方跟他開騷的願望，至於演唱會籌備方面已如火如荼，不過吳若希正忙於拍攝新劇《愛•回家之三代同糖》就會比較辛苦。當笑問他可會擔心演唱會上被吳若希「爆大鑊」，他笑言自己不驚，會爆對方先，相信觀眾想聽歌外，最想睇他們「互窒」及「談黑歷史」。問到「爆大獲」可有底線？他表示自己的底線會比對方仲要低。

Archie與丁子朗再合作默契十足

Archie與丁子朗同屬前男團「Loong 9」成員，談到兩人再度同台演出，Archie笑言當年跟丁子朗幾乎每日見面，雖然之後各有各忙，但私底下會相約見面，對方是自己圈中最好的朋友。談到兩人再次同台合作可有默契？Archie指跟丁子朗對待事情或能力上也變得更加成熟，再度合作依然默契十足，大家互相知道對方弱點，排練時互相也會提點同給予意見，是良好的競爭。談到工作方面，Archie表示有幾首新歌正在排隊準備陸續推出，又爆日前獲監製通知指有一個角色注定由他來演，但細節需要保密，不過他透露是一部喜劇，而且已有第一輯，更大賣關子第一輯是自己細個就已經睇。他說：「如果我要數細個睇開嘅TVB劇集，呢套劇一定係頭三位。」