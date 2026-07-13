Lorenzo Antinori登頂 靠完美款客之道 3年內極速奪取世一酒吧美譽｜名人雜誌

香港四季酒店酒吧Argo的前酒吧經理Lorenzo Antinori跳出舒適圈，籌備近一年後，在2023年自立門戶成為Bar Leone的創辦人，在短短3年內備受業界肯定，帶領團隊先後榮登「亞洲50最佳酒吧」與「世界50最佳酒吧」的頂尖寶座，Lorenzo坦言這趟「登頂之路」絕不輕鬆，而他將成功的核心歸因於極致的體驗及團隊精神。 撰文∣多莉 攝影∣譚志光

由Argo離巢到自立門戶，從打工獲取安穩生活到經營的自負盈虧，Lorenzo坦言這個改變源於自己的「不安於現況」，「我在四季集團度過了美好的7年，但有一刻我感受到自己要改變現狀。」他笑言由打工仔晉升為老闆，這兩種生活大相徑庭，就如跳進一個嶄新的宇宙，惟不變的是他對細節與品質的高要求。自認是完美主義者的Lorenzo透露，在籌備Bar Leone的一年可謂是人生的壓力之最，因為他需要背負更多的責任。除了固有的出品和顧客外，更要對自己的員工負責。

呈獻羅馬風情

雖然壓力重重，但Lorenzo享受其中，「開啟一段新的旅程總會伴隨着不同的質疑和疑問，但這些都是這段旅程中難能可貴的經驗。」因此他參與酒吧每個細節上的決定，大至店舖的裝潢，小至logo的設計，Lorenzo都參與其中，力臻完美，只為力求讓踏入店舖的每位客人都賓至如歸。

為了完美呈現出Bar Leone的羅馬風情，Lorenzo在無數細節中下手，例如在店舖中掛起他最愛的AS Roma（羅馬體育俱樂部）球衣；在招牌調酒Filthy Martini中使用到的橄欖都毫不敷衍，先購買已去核的橄欖，再自行加工醃製，甚至冰塊都是用最優質的，以還原Lorenzo多年前曾在羅馬酒吧品嘗到的風味。問到會否有來自意大利的客人在Bar Leone中感受到家鄉的感覺？Lorenzo自豪道，「每每有意大利人到訪，他們都覺得Bar Leone正正是一間家鄉才會有的酒吧。」

無法複製的體驗

而為客人提供極致的體驗，絕非Lorenzo的紙上談兵。Bar Leone有一個「奇特」的限制就是最多6人一組，他解釋是為了提供更多的體驗，「因為店舖面積不大，我們希望為顧客提供一個輕鬆舒適的氛圍，不想他們在侷促的環境下飲酒，體驗亦是顧客付費的重要一環，所以才有這個限制。」除此之外，Bar Leone更會每個月更新酒單，希望為顧客提供新鮮感，而非一成不變，Lorenzo更笑言每次和團隊構思新酒單都並非易事。被問到在官網免費提供酒單「食譜」會否影響生意，Lorenzo絲毫不擔心，「即使他們能複製我們的調酒，但無法複製我們的體驗！」

再玩古巴調酒文化

談到Bar Leone先後獲得多項殊榮，「亞洲50最佳酒吧」以及「世界50最佳酒吧」，Lorenzo難忘當中的喜悅，他認為除了是細節的呈現外，更離不開團隊之間的合作，「能夠獲得這份殊榮，我的團隊絕對有功勞。」Lorenzo笑言，員工可能對着他這位高要求的老闆以及被諸多榮譽加身的酒吧會有些的壓力，但深信他們會為自己在Bar Leone工作而感到自豪。

香港四季酒店Argo前酒吧經理Lorenzo Antinori開設Bar Leone，3年內榮登「亞洲50最佳酒吧」與「世界50最佳酒吧」的榜首。

去年Lorenzo開設新酒吧Montana，主打古巴調酒文化。

Montana的特色調酒：以Coconut Bourbon和Rum酒為主的Coconut Old Fashioned（左）；以及復刻1930年代古巴調酒師協會原始酒譜的Montana Daiquiri（右）。

在Bar Leone成功後，Lorenzo並沒有安於現狀，反而擴大自己的商業版圖，去年開設了新酒吧Montana，以及在上海開設Bar Leone的分店，「我們希望讓更多的顧客可以看到我們的創意，以及感受到獨特的體驗。而Montana則是承載着我最愛的古巴調酒文化，而當中的風格是與Bar Leone截然不同，這種更自由和歡樂的感受，希望可以傳遞給更多顧客，不變的是對細節的追求。」