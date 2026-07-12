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《愛·回家》正式收廠時代終結  林淑敏許家傑公司食廿蚊飯餞行  張景淳樊亦敏不捨領最後一舞

影視圈
更新時間：13:04 2026-07-12 HKT
發佈時間：13:04 2026-07-12 HKT

陪伴觀眾9年的TVB長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》已正式完成拍攝工作，宣告一個時代的終結。劇集收廠當日，一眾演員並未舉辦盛大的慶功宴，而是在TVB餐廳裡，以一場「每人20元」的簡單飯局，為這段漫長的旅程畫上句點，氣氛溫馨又充滿離愁別緒。

「龍家」發起告別飯局

從圖片中可見，這場由劇中「龍家」發起的告別飯局，匯集了多位核心演員，包括「大小姐」林淑敏、「送水輝」許家傑、「KC」歐瑞偉、陳浚霆、古佩玲及蘇恩磁等。他們圍坐一桌，雖然臉上掛著笑容，但眼神中流露出的不捨之情溢於言表。林淑敏笑言，這餐飯每個人只需要付20元，簡單的形式更顯出劇組上下九年來所建立的深厚情誼，這一餐飯，也象徵著他們與過去拍攝生活的正式告別。

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主力演員大跳「最後一舞」

一班演員意猶未盡，更在TVB的走廊裡大跳近期流行的「臭臭舞」作為「最後一舞」。從影片中可以看到，「龔燁」張景淳、「三太」樊亦敏、林淑敏、許家傑、楊明、莊思明、古佩玲等主力演員全情投入，動作搞怪又齊心，展現了他們多年合作培養出的默契與團隊精神，為告別增添了一抹歡樂色彩。

Terry李偉健過渡到新劇

《開心速遞》的結束，也意味著大部分演員將失去這份「穩定工作」。據悉，僅有「Terry」李偉健能夠順利過渡到接檔的新處境劇《愛·回家之三代同糖》，但他將飾演一位名叫曹嘉驄的全新角色。

一眾主力未來前途未卜

這也讓外界關注其他演員的去向。女主角「大小姐」林淑敏表示自己將「轉崗」成為觀眾，笑言會留意「細佬」Terry在新劇中的表現，若演得不好會直接批評。而她的熒幕情侶「送水輝」許家傑，則剛好趁劇集殺青，安排時間為持續已久的腳傷進行手術和休養。雖然眾人表面輕鬆，但結束了長達九年的拍攝，對許多演員來說，無疑會對未來收入感到擔憂。

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《愛回家》被譽為「造星工廠」：

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