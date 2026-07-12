周吉佩封口避談樂易玲生日失竊案 : 佢回應咗就足夠 曾比特讚同竇靖童合唱有火花 邀對方寫歌要睇緣份

周吉佩昨晚（11日）為慈善節目《明愛暖萬心》演出，提到《東周刊》日前獨家爆TVB助理總經理樂易玲去年生日派對發生失竊事件，一名男星疑偷走由周吉佩送贈予樂易玲的Labubu花束，事後有指翻查CCTV鎖定涉事男星的身份。失竊事件爆出後，有網民推斷曾效力TVB的47歲男星梁烈唯（前名梁烈維、梁競徽）是最大嫌疑人。談到樂易玲昨日出席回應事件，指自己沒有睇過CCTV，亦相信周吉佩也沒有睇過。周吉佩表示：「上次已經講咗來龍去脈，覺得佢回應咗件事就最好已經足夠，我不便再講落去。」

曾比特聽醫生話暫停健身

同場出席的曾比特，可見他身形瘦了不少。他表示現在少操身形，因為醫生勸告他，所以也暫停做健身運動，又爆日前為新歌拍MV兩晚通宵，可能因而變瘦。提到早前曾比特與竇靖童在《歌手2026》聯名賽中首度合作，合唱經典歌《半點心》。曾比特大讚跟對方合作有火花，大家相處很開心。談到可有叫竇靖童為他寫歌，他笑言要睇緣份，不過對方為比賽忙碌中，日前有傳訊息鼓勵對方，並謂：「加油」。