MC張天賦回應姚焯菲被無禮對待：每個表演者都值得尊重 湯令山任尾場嘉賓宣布明年1月開紅館

一連五場MC張天賦《E=MC2 演唱會2026》昨晚（11日）於紅館演出尾場，不少圈中人都有到來捧場，包括鄭伊健、周柏豪、炎明熹、李元元和媽媽梁志瑩、李彩華、張蔓姿、林奕匡、湯怡和麥秋成、ROVER等等。張天賦在演唱會上表示這晚已是最後一場，回想入行2年後首次踏上紅館時的不足與慌張，自覺現在已成長了很多，笑言已來到最後一場，不需要再留力，會毫無保留地演出，觀眾隨即大叫「除衫」，他即笑指「無咁快」，毫無保留並非指除衫，不過之後都有除去外套騷手臂，他又不時走近觀眾前自拍，大會攝影師亦跟著捕捉他與粉絲互動的時刻。

湯令山感激MC鼓勵

這晚請來湯令山、希晉和Kwan.T做嘉賓，張天賦與湯令山合唱《泥菩薩》，張天賦透露原本這歌有機會是二人合唱，但因種種原因未能成事，故藉演唱會將合唱版帶到舞台，又說與湯令山同期加入公司，第一次見面是在公司的周年晚宴上，當時湯令山在台上獻唱，覺得他唱歌很好聽，後來都有不同的合作，不過大家平時很少聊天，很感謝他來做嘉賓，而湯令山趁機宣布明年1月將於紅館開騷，並提到與張天賦的一件往事，稱曾cover過一首廣東歌，但網上留言很刻薄，說他唱得很難聽，令他不開心了一晚上，「本來我已經忘記，但因今次來做嘉賓，我就重看大家的對話，當時他叫我『不用理呢啲評論，你已經做得好好』，我就回他多謝，這是我們之間一次有意義的對話，我和他不熟，但呢個對答俾我好多鼓勵，多謝佢。」他最後應觀眾要求獻唱《隔牆有耳》和《與我無關》，又特別多謝音樂總監徐浩、排舞老師Max和經理人May，當他感謝經理人時，笑指身邊所有事都與她有關，好似是「呢個位要不要除衫佢話事」，觀眾即起哄除衫，他大叫「唔係呀」，場面好笑，而他唱到最後一首歌《七點半鐘的陽光》時強忍淚水，唱完後見他抿著嘴下台。

張天賦開騷壓力大最想打邊爐

張天賦受訪時直言一開始開騷壓力很大，現在終於可以放鬆，笑言現在最想打邊爐，已忍口3個月，他又喜歡食辣，不過也只能放縱一星期，之後都要繼續保持身形，他自評演出7.5分，指不可能給滿分，有進步空間，自覺歌藝和身形可以更好，講到粉絲不斷大叫除衫，問他為何不滿足粉絲，他笑說：「我已經露了手臂，人哋露是有型，我露就猥瑣，我依家的身形未去到那個境界，條腰仲未得，仲有少少肉凸出來，雖然現在腰圍28、29，但仲未得。」講到他在台上兩次差點被絆倒，他笑說：「我對鞋比較高，是有點不方便，而且一開心就不會望地下，又想快點走到粉絲面前，但有驚無險，無事嘅。（最後一晚忍到在台上不喊？）當下百感交雜，5場終於完成，終於捱過演唱會，能完成整個個唱一點也不易，加上又有感性部分，去到最後一首時都不想失禮，雖然都唱得不好，但都不想失禮，最後耳機有少少小意外，無事嘅，只是情緒太激動。」講到他前晚找來洪嘉豪合體，有傳場外黃牛門票炒至9800元，他嘩了一聲，並感謝每個來支持的粉絲，至於姚焯菲（Chantel)應邀做嘉賓卻被他的粉絲粗言對待，張天賦指每個表演者都值得被尊重，而且那次是一個好好的表演，「我哋第一次在紅館唱這首合唱歌，是福利，要好好珍惜，這是很開心的一件事，所以Chantel都不要放在心中，不要不開心。（會提提粉絲說話時可婉轉一些？）如果我能控制的話，個世界會好美好。」對於5晚演唱會的嘉賓除姚焯菲外，其他4晚都是同公司歌手，張天賦表示嘉賓方面是針對曾有過合唱歌的歌手，笑指當初合唱都是由公司促成，再促成今次做嘉賓，但問到他下月可會做姚焯菲的演唱會嘉賓，他表示要看公司安排。