MYNT恨出埠拍團綜 宋宛穎莊子璇港姐底子跳舞無懼「斗零踭」 倪嘉雯驚「拗柴」着平底鞋

周吉佩、冼靖鋒、胡鴻鈞、曾比特、女團Honey Punch、MYNT組員宋宛穎、倪樂琳、莊子璇、喬美莎、倪嘉雯及盧映彤等昨晚（11日）為慈善節目《明愛暖萬心》演出。

倪嘉雯認平衡力差

女團MYNT宋宛穎和莊子鏇均穿著高跟靴，其他成員則穿著平底鞋。倪嘉雯笑言自己平衡力差，因為表演跳唱其中有舞步要旋轉，擔心會「拗柴」就著平底鞋。反而宋宛穎和莊子璇笑指參選港姐著慣高跟鞋，今次著「斗零踭鞋」無問題。

MYNT成員各有不同理想地

談到跟另一女團Honey Punch同台演出，MYNT表示十分欣賞她們。問到MYNT可想將來拍攝團綜，她們異口同聲讚好，倪樂琳笑指最想到法國巴黎，在當地見識一下又可拍MV。倪嘉雯則笑謂想到韓國跟當地女團學習。喬美莎笑言希望跟隊友到家鄉澳洲拍團綜，屆時跟她的家人見面，又讚當地好多美食。談到可會嘗試玩跳傘？她們隨即耍手擰頭，惟獨莊子璇點頭表示願意玩，因為自己最喜歡玩遊戲，但經理人指要找贊助商先。