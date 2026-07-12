名人雜誌│Jer破格演出當街爛醉屙尿 冬菇頭黑斑Look 孖黃德斌白只推棺材│獨家追蹤

由金像獎提名美術指導張蚊首次執導的劇情長片《不得不好死》（暫名），改編自真人真事，講述一生與皮膚癌搏鬥的陳偉霖，在父親離世後突然失蹤，親友們遠赴冰島尋人的故事。電影邀得陳奕迅（Eason）與朱茵飾演夫妻，MIRROR成員柳應廷（Jer）則演兩人患上罕見黑色素瘤皮膚癌的兒子威廉，而白只則飾演Jer的朋友，陣容令人期待。日前劇組再度出動在中環一帶拍外景，《星島頭條》獨家直擊，Jer的冬菇頭配滿臉黑斑造型首度曝光，劇中他與白只更上演醉酒鬧事戲碼，二人更當街扮屙尿，其後再移師紅磡聯同黃德斌拍攝街頭推棺材場面，意識大膽又充滿黑色幽默。文、圖：娛樂組

Jer這晚以冬菇頭、黑斑造型亮相街頭，神還原一生與皮膚癌搏鬥的陳偉霖。

日前約晚上7時，劇組率先在中環一帶展開拍攝。現場所見，Jer為完美呈現角色，放下偶像包袱接受長時間的特技化妝，見他以冬菇頭上陣，全身與面部均布滿密麻黑斑，造型相當搶眼，驟眼看的確與陳偉霖本人有幾分神似，途人一時間也未必認得出是MIRROR成員。Jer與白只整理好妝容後，火速進入狀態，臉上化上微醺的紅妝，腳步浮浮地在街頭遊蕩。第一場戲講述二人飲到好醉，沿斜路左搖右擺行落去，兩人將醉酒後的失態演繹得入型入格，Jer不時高聲唱歌，白只則在旁胡言亂語，情緒高漲。

神還原「發酒瘟」醉態



期間，一輛私家車駛近並響按，原本已醉得神志不清的Jer突然「發酒瘟」，瞪大雙眼、情緒失控地衝到車頭前攔截，更破口大罵，相對清醒的白只，即出手勸阻，一邊用力拉走Jer，一邊向司機做抱歉手勢讓車輛通過。二人拉拉扯扯，期間人有三急，他們竟雙雙在街邊屙尿，場面搞笑。為營造小便效果，劇組預先準備了兩個大水瓶，Jer和白只拍攝時一邊擠壓一邊抖動身體，從後方看過去，水柱直射牆角，形態極之神似。二人更邊「屙」邊放聲大笑，十足是街頭爛醉如泥的醉漢，在場工作人員亦不時被二人誇張的肢體語言逗得偷笑。

一輛私家車駛近並響按，原本已醉得神志不清的Jer突然「發酒瘟」，瞪大雙眼。

在場工作人員亦不時被二人誇張的肢體語言逗得偷笑。

Jer與拍檔白只當街「屙尿」，將醉酒後失態演繹得入型入格。

戲裏戲外真感情



約晚上9時，劇組轉陣到紅磡一條較僻靜的街道繼續拍攝，黃德斌登場會合Jer與白只。這場戲講述三人對棺材毫不忌諱，合力推着一副黑色棺材前往垃圾站，途中疑因路面不平，棺材蓋突然「嘭」一聲跌落地上，Jer與白只見狀即時夾手夾腳將棺蓋抬起重新蓋好，再繼續推向垃圾站。三人經歷一輪奔波後，坐在垃圾站前休息「吹水」，每人手執一支啤酒，黃德斌帶頭舉杯，Jer與白只齊聲和應，三位好兄弟碰杯暢飲，笑得開懷，與身後堆滿的垃圾及旁邊的棺材形成強烈對比。在拍攝期間，三人充滿默契，休息時更是有講有笑，可見戲裏戲外感情也相當不錯。

首遇Eason變怕醜仔



《不得不好死》由廖婉虹監製、卓亦謙編劇。該片繼早前在冰島完成外景拍攝後，近日亦在香港繼續拍攝。戲中Jer破格演出，探討如何面對死亡、活出「好死」的生命課題。早前他坦言，若舉行生前喪禮也不錯：「將來我在生命最後一刻，與家人朋友聚會是不錯的一件事，因為仍然可以聽到大家跟我講的說話。」Jer在電影中與偶像陳奕迅（Eason）飾演父子，他難掩興奮，表示：「可以同Eason合作到非常開心，喺音樂上面期待咗好耐。今次就喺電影上面，終於有第一次嘅合作。」他大讚Eason有演技，笑說：「我哋兩個都係好有演技，都有對手戲。」亦感謝拍檔白只與陳書昕（Sheena），形容所有演員都很厲害，作品水準極高。

對於能與偶像Eason合作演父子，Jer難掩興奮。而朱茵則飾演他的母親。

電影改編自陳偉霖的抗癌真人真事。

Jer暫時放下偶像包袱，顛覆平日的靚仔形象。



Jer更憶述第一日在片場與Eason見面時，怕醜仔上身，只敢說：「Hello你好，我叫阿Jer。」並形容自己是「i仔」不敢太多說話，但Eason非常主動跟後輩傾偈，講音樂、講電影，令他既感恩又緊張：「佢非常之主動去同我講嘢，我都有好努力咁同佢傾偈，但係我i仔搞唔掂！」對於一直期待音樂合作卻苦無機會，如今因電影結緣，Jer直言：「好感恩，都有啲匪夷所思，希望有首合唱歌就好！」他更透露「追星大計」，計劃待電影後期製作完成後，便會趁機會向Eason開口邀請合唱主題曲，言談間充滿對偶像的敬畏與期待。