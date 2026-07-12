末代賊王季炳雄近況曝光 昔日頭號通緝犯出獄6年隱居加拿大？ 友人疑戴電子腳鐐惹熱議

近日，有不少疑似香港「末代賊王」季炳雄的近照及短片在抖音瘋傳，引發大批網民熱議！一個IP屬地位於加拿大、名為「JJ西瓜傳媒」的帳號，連日公開了一名長者的生活片段及受訪短片。從畫面上看，該男子的眉眼、鼻型及臉部輪廓均與當年叱吒一時的季炳雄極度相似，更有網民找出季炳雄出獄後被傳媒拍到變老後的照片，與網上照片中的男子相似度高達9成。更令網民熱議的是，片中經常與他合照聚會的年輕男子，腳上竟疑似戴著「電子腳鐐」，背景似乎殊不簡單，讓這位傳奇人物的現況再度成為大眾焦點。

季炳雄生活愜意樣貌變慈祥

從「JJ西瓜傳媒」連日上載的多張照片及訪問短片可見，這名疑似季炳雄的長者雖然已滿頭白髮、面帶歲月痕跡，但其獨特的眉眼、鼻型及深邃的臉部輪廓，依然與當年警方通緝令上的照片如出一轍。影片中的他精神奕奕，不僅淡定地在鏡頭前接受訪問，近來更頻頻出席飯局與友人碰杯相聚，生活看似相當愜意。有網民將照片轉發到不同社交平台，認為曾令人聞風喪膽、被不少電影當作取材對象的一代賊王，如今卻變成了看似慈祥的老人。不少網民都好奇，季炳雄忽然如此高調，是否打算鋪路做網紅。

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季炳雄與葉繼歡、張子強合稱「三大賊王」

回顧季炳雄的驚天罪行，他早年由廣州偷渡來港，從扒手逐漸演變成策劃多宗持械行劫的犯罪集團首腦，與葉繼歡、張子強合稱香港「三大賊王」。自1980年代中後期起，他多次夥同「省港旗兵」持槍及手榴彈洗劫中環、銅鑼灣等多間大型珠寶金行。其行事心狠手辣，最轟動的一宗發生於1994年，季炳雄集團打劫中環金輪表行後，在逃至地鐵中環站時與警員爆發激烈槍戰，雙方駁火期間流彈不幸擊斃一名23歲女途人，並造成另外6人受傷，事件震驚全港。

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季炳雄2003年被捕 重判入獄24年

沉寂數年後，季炳雄於2001年再度犯案，在旺角窩打老道遇上警員截查時，竟近距離開槍轟傷兩名探員，隨後更持械打劫始創中心錶行。警方隨即創下歷史，懸紅高達200萬港元並透過國際刑警發出全球「紅色通緝令」全力追緝。直至2003年平安夜，警方出動特別任務連（飛虎隊）採取強攻爆破，在油麻地文景樓一個單位內成功趁其熟睡將季炳雄及同黨制服，並起獲AK-47突擊步槍、手槍等近30年來最大批的軍火。最終，他被高等法院裁定非法藏有軍火及使用槍械意圖抗拒合法逮捕等罪成，重判入獄24年。

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季炳雄2020年出獄被遞解出境

經過漫長的鐵窗生涯，季炳雄在扣減刑期後於2020年1月刑滿出獄。由於他沒有香港合法居留權但持有美國護照，出獄當日在香港警方及入境處等多個部門嚴密押送下，直接被遞解出境並乘坐航班飛往美國紐約。出獄短短數年，這位昔日令全港聞風喪膽的頭號通緝犯，如今不僅重獲自由，更疑似在加拿大華人圈安享晚年。這些近來頻繁曝光的抖音短片及照片，不僅勾起了大眾對香港警匪片時代的集體回憶，也讓年輕一輩對季炳雄現況及曾犯下的罪行產生好奇心。

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