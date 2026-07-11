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詹天文首個唱直呼上台超緊張 出場即晒長腿 Bra top短裙熱舞變身女王

影視圈
更新時間：22:15 2026-07-11 HKT
發佈時間：22:15 2026-07-11 HKT

詹天文（Windy）今晚（11日）旺角麥花臣舉行首次個人演唱會《Chapter One Live in Hong Kong》，吸引向海嵐、舒文與太太、羅毓儀與男友林俊其、林智樂、《聲夢2》趙紫諾、劉芷君、 《聲秀》甄敏芳、穎喬、樂易玲與兩個兒子、黃奕斌、余宗遙等前來捧場。台下觀眾席後排位置設置了一個小舞台，變相令座位減少超過100個，而最後排的觀眾席亦以黑布遮掩。

詹天文計劃完騷食大餐

身穿淺藍色偽透視裙的Windy大晒長腿，唱出英文歌《Seeds of Truth》為演唱會揭序幕，跳唱了三首歌後，Windy開口跟大家打招呼：「大家好嗎？可唔可以俾多啲歡呼聲我聽先？上台前非常緊張，見到大家就覺得安心，因為有好多人喺支持自己，好幸運可以舉行我solo演唱會。」而她又反問大家食飯未，笑言現在非常肚餓，完騷後會去食大餐。之後Windy換上黑色bra top與短裙跳唱蔡依琳的《舞孃》及《麻煩彈開》等歌曲，期間更被女舞蹈員抬起坐在她們的膊頭上，儼如女王般。

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