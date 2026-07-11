BLACKPINK成員Lisa疑帶新歡「泰國車銀優」見家長？ 傳嫁豪門夢碎情斷LVMH三公子

韓國女團BLACKPINK的四位成員感情生活，向來備受大眾關注。當中的泰籍成員Lisa的緋聞對象傳完一個又一個，繼豪門富二代、設計師兼名模後，又與泰國人氣男神、有「泰國車銀優」之稱的Pongtiwat Tangwancharoen（Blue Pongtiwat）交情匪淺，近日更傳出疑帶男伴見家長，引起網民熱議。

Lisa泰國餐廳遭網民巧遇

近日有網民在社交平台轉發照片，見到疑似Lisa帶同一名身形高挑的神秘男子，與父母溫馨用膳，被網民在泰國當地的餐廳巧遇。有網民比對細節後，指Lisa同行的男子正是 Blue Pongtiwat，因此傳出Lisa「帶新歡見家長」的傳聞。

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Lisa29歲生日曖昧慶祝

有指Lisa與Blue Pongtiwat是相識多年的好友，二人疑從朋友關係升華。Lisa於今年3月慶祝29歲生日，Blue Pongtiwat在社交平台上大方公開二人的親密合照。照片中見到Lisa身穿性感比堅尼，甜笑依偎在Blue Pongtiwat的身旁，男方又用蠟燭燈拼出「LISA」字樣送上驚喜，曖昧指數爆燈。

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Lisa曾傳戀名模Fai Khadra

而曾與Lisa傳出戀情的千億身家LVMH集團三公子Frédéric Arnault，今年未見現身Lisa的生日，因而有傳二人情變，Lisa嫁入豪門夢碎。但Lisa從未就與三公子Frédéric Arnault的緋聞回應，保持一貫的沉默態度。Lisa亦曾與名模Fai Khadra因親密照流出，而傳出緋聞。