Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BLACKPINK成員Lisa疑帶新歡「泰國車銀優」見家長？ 傳嫁豪門夢碎情斷LVMH三公子

影視圈
更新時間：23:00 2026-07-11 HKT
發佈時間：23:00 2026-07-11 HKT

韓國女團BLACKPINK的四位成員感情生活，向來備受大眾關注。當中的泰籍成員Lisa的緋聞對象傳完一個又一個，繼豪門富二代、設計師兼名模後，又與泰國人氣男神、有「泰國車銀優」之稱的Pongtiwat Tangwancharoen（Blue Pongtiwat）交情匪淺，近日更傳出疑帶男伴見家長，引起網民熱議。

Lisa泰國餐廳遭網民巧遇

近日有網民在社交平台轉發照片，見到疑似Lisa帶同一名身形高挑的神秘男子，與父母溫馨用膳，被網民在泰國當地的餐廳巧遇。有網民比對細節後，指Lisa同行的男子正是 Blue Pongtiwat，因此傳出Lisa「帶新歡見家長」的傳聞。

相關閱讀：Lisa受訪拒談戀情 疑證實與三公子感情有變 憶赴韓受訓初期與Rosé最親密

相關閱讀：世界盃2026｜Lisa@BLACKPINK火辣熱舞引爆氣氛 Katy Perry銀色晚裝華麗登場 碧咸、湯告魯斯巨星現身觀眾席

Lisa29歲生日曖昧慶祝

有指Lisa與Blue Pongtiwat是相識多年的好友，二人疑從朋友關係升華。Lisa於今年3月慶祝29歲生日，Blue Pongtiwat在社交平台上大方公開二人的親密合照。照片中見到Lisa身穿性感比堅尼，甜笑依偎在Blue Pongtiwat的身旁，男方又用蠟燭燈拼出「LISA」字樣送上驚喜，曖昧指數爆燈。

相關閱讀：Lisa@BLACKPINK獲邀擔任2026世界盃表演嘉賓 驚傳與LVMH三公子情變 名模Fai跟泰星親密合照成新緋聞

Lisa曾傳戀名模Fai Khadra

而曾與Lisa傳出戀情的千億身家LVMH集團三公子Frédéric Arnault，今年未見現身Lisa的生日，因而有傳二人情變，Lisa嫁入豪門夢碎。但Lisa從未就與三公子Frédéric Arnault的緋聞回應，保持一貫的沉默態度。Lisa亦曾與名模Fai Khadra因親密照流出，而傳出緋聞。

最Hit
周星馳最新電影《功夫女足》首日票房破億口碑兩極 「#難看」衝上微博熱搜 網民嘆難讚出口
周星馳最新電影《功夫女足》首日票房破億口碑兩極 「#難看」衝上微博熱搜 網民嘆難讚出口
影視圈
6小時前
越南富國島有觀光快艇傾覆，至少15人死。ngosugartp@X
越南富國島載印度遊客快艇傾覆 15人罹難
即時國際
6小時前
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
粉嶺「手機碰瓷黨」出沒 50路姐姐求幫忙疑暗藏「殺」機 港女踢爆騙徒套路｜Juicy叮
粉嶺「手機碰瓷黨」出沒 50路姐姐求幫忙疑暗藏「殺」機 港女踢爆騙徒套路｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
網傳葵廣淪「死場」二樓驚現「吉舖巷」？ 租戶呻40呎舖月租可達5萬 ：有業主寧願放喺度都唔肯減租
網傳葵廣淪「死場」二樓驚現「吉舖巷」？ 租戶呻40呎舖月租可達5萬 ：有業主寧願放喺度都唔肯減租
社會
6小時前
$98歎火鍋放題！連鎖酒樓58折優惠 任食海鮮/肥牛逾50款配料 啤酒汽水任飲
$98歎火鍋放題！連鎖酒樓58折優惠 任食海鮮/肥牛逾50款配料 啤酒汽水任飲
飲食
11小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩擔任香港警察學院結業會操的檢閱官。
任警察學院結業會操檢閱官 羅淑佩：今天畢生難忘 公職人員極大榮耀
突發
8小時前
鄭秀文答謝會第二場直擊｜許志安現身做嘉賓 夫妻罕同台掀高潮 Sammi：今晚唔想自己一個人
04:40
鄭秀文答謝會第二場直擊｜許志安現身做嘉賓 夫妻罕同台掀高潮 Sammi：今晚唔想自己一個人
影視圈
3小時前
疑似呂方車Cam罵戰片爆新潮語 「向後BYE」一夜爆紅 網民洗版式爆笑：你今日bye咗未？
疑似呂方車Cam罵戰片爆新潮語 「向後BYE」一夜爆紅 網民洗版式爆笑：你今日bye咗未？
影視圈
10小時前
世盃4強英格蘭對挪威因極端天氣，邁阿密預計有雷暴或需延遲開賽。美聯社/路透社
01:22
世界盃2026｜世盃8強英格蘭對挪威或延遲開賽 邁阿密極端天氣預計有雷暴
足球世界
11小時前