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畢彼特現身世界盃力挺西班牙 班尼狄治孖馬田溫網並肩觀賽打破不和

影視圈
更新時間：20:45 2026-07-11 HKT
發佈時間：20:45 2026-07-11 HKT

正在美加及墨西哥舉行的世界盃賽事進行得如火如荼，全球掀起足球狂熱！連一向不太熱衷足球賽的荷里活群星，最近亦紛紛入場睇波。好似於當地時間周五（10日）在洛杉磯舉行的世界盃八強賽──西班牙對比利時，就吸引到不少名人紅星去捧場，當中包括畢彼特（Brad Pitt）和女友Ines de Ramon、西班牙影帝影后夫妻檔謝菲亞巴登（Javier Bardem）和彭妮露古絲（Penelope Cruz）、英國搖滾勁旅Oasis靈魂人物Noel Gallagher、曼聯傳奇中堅里奧費迪南（Rio Ferdinand），以及比利時國王菲利普等。畢佬與謝菲亞因合拍《F1電影》而感情甚篤，二人在包廂甫見面就來個熱情抱抱。謝菲亞和彭妮露自是西班牙隊鐵粉，畢佬除了志在跟好友共聚，亦落力替死黨愛隊打氣，最終西班牙在一班紅星力撐下以2比1打敗比利時，晉級四強。

劇迷激動盼有《新福爾摩斯》第5季

除了世盃之外，目前最矚目體壇盛事都應該是在倫敦舉行的溫布頓網球賽。此項網球壇盛事亦有不少猛人捧場客，包括英國女星姬拉麗莉（Keira Knightley）和菲莉絲迪鍾斯（Felicity Jones）、澳洲名導巴茲魯曼（Baz Luhrmann）、《Vogue》全球編輯總監Anna Wintour、時裝設計師Tom Ford等等。但最叫人驚訝的是「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）與《黑豹》男星馬田費曼（Martin Freeman），竟聯同班尼狄太太Sophie Hunter排排坐睇球賽，二人中間雖隔着Sophie，但席間三人卻邊睇波邊聊天，傾得十分開心。班尼狄與馬田因合拍英劇《新福爾摩斯》而雙雙爆紅，但多年來一直有傳二人不和，甚至有指這部經典劇集拍到第4季就停下來是因為二人不願再合作。不過有指其實二人並非不和，只是私下關係「專業但不親近」。如今二人一起睇波還輕鬆交談，終打破交惡傳聞，更有劇迷激動直喊：「係咪即係預告《新福爾摩斯》第5季要復活？」

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