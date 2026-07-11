Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張柏芝驗血報告驚爆「非常貧血」急需日服3次藥 3年前曾因病停工身體狀況惹擔憂

影視圈
更新時間：20:30 2026-07-11 HKT
發佈時間：20:30 2026-07-11 HKT

46歲的張柏芝（張栢芝）自離婚後，撫養三子Lucas、Quintus，以及生父身份成謎的細子張禮承（Marcus）。張柏芝為照顧家庭，同時兼顧演藝事業，經常中港兩地奔波，未知是否長期勞碌影響，令張柏芝的身體響起警號，健康狀況令人憂心。

張柏芝身體不適

近日張柏芝工作期間自爆身體多處不適，不但發高燒，更患上嚴重貧血。張柏芝在IG上載短片親自交代，透露自己的驗血報告結果顯示「非常貧血」，為盡快恢復，其經理人特意搜羅補血口服液，需要一日飲用三次。張柏芝在片中坦言：「希望會令我貧血治療好啲。」

相關閱讀：張柏芝北京「冰絲帶」唱廣東歌 沙啞聲俘虜樂迷獲讚轉音掀回憶殺 

相關閱讀：功夫女足丨張柏芝火速包18場 《喜劇之王》27年情懷再現力撐周星馳 網友讚：真誠永遠動人

日前張柏芝到北京國家速滑館「冰絲帶」演出《全球城市數字友好MarsX演唱會》，當時已帶病上陣。張柏芝當時一臉倦容，透露發高燒兼嚴重失聲，在網上分享的片段中，聽得出張柏芝聲音沙啞，只能靠飲用陳皮薑茶來紓緩喉嚨不適。張柏芝之後表示回家洗澡，出一身汗後已經退燒，即第一時間拍片向網民報平安。

張柏芝健康亮紅燈

近年張柏芝的健康屢次出現隱憂，三年前其工作室曾突然發出聲明，指張柏芝因為身體抱恙，需要緊急取消所有公開活動、雜誌拍攝及代言工作，全面停工休息，幸而在休息不足一個月後，已慢慢復工，但當時清減不少。

相關閱讀：張柏芝前經理人余毓興舉報「有人涉嫌逃稅」遇示威 談柏芝庭外落淚反差 拒評精神狀態

最Hit
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
粉嶺「手機碰瓷黨」出沒 50路姐姐求幫忙疑暗藏「殺」機 港女踢爆騙徒套路｜Juicy叮
粉嶺「手機碰瓷黨」出沒 50路姐姐求幫忙疑暗藏「殺」機 港女踢爆騙徒套路｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
世界盃未踢完已勁輸$30萬 月入萬七保安賭波泥足深陷 走火入魔急求「呢樣嘢」震驚網民｜Juicy叮
世界盃未踢完已勁輸$30萬 月入萬七保安賭波泥足深陷 走火入魔急求「呢樣嘢」震驚網民｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
$98歎火鍋放題！連鎖酒樓58折優惠 任食海鮮/肥牛逾50款配料 啤酒汽水任飲
$98歎火鍋放題！連鎖酒樓58折優惠 任食海鮮/肥牛逾50款配料 啤酒汽水任飲
飲食
8小時前
周星馳最新電影《功夫女足》首日票房破億口碑兩極 「#難看」衝上微博熱搜 網民嘆難讚出口
周星馳最新電影《功夫女足》首日票房破億口碑兩極 「#難看」衝上微博熱搜 網民嘆難讚出口
影視圈
3小時前
疑似呂方車Cam罵戰片爆新潮語 「向後BYE」一夜爆紅 網民洗版式爆笑：你今日bye咗未？
疑似呂方車Cam罵戰片爆新潮語 「向後BYE」一夜爆紅 網民洗版式爆笑：你今日bye咗未？
影視圈
7小時前
世盃4強英格蘭對挪威因極端天氣，邁阿密預計有雷暴或需延遲開賽。美聯社/路透社
01:22
世界盃2026｜世盃8強英格蘭對挪威或延遲開賽 邁阿密極端天氣預計有雷暴
足球世界
8小時前
越南富國島有觀光快艇傾覆，至少15人死。ngosugartp@X
越南富國島載印度遊客快艇傾覆 15人罹難
即時國際
3小時前
樂易玲首開腔揭「生日被偷Labubu」真相：唔講都唔記得 避談「真兇」身份 證梁烈唯已離巢
01:38
樂易玲首開腔揭「生日被偷Labubu」真相：唔講都唔記得 避談「真兇」身份 證梁烈唯已離巢
影視圈
4小時前
平絕全港? 深水埗街坊粥店 超平早餐獲千人讚好 $12炸兩、$10炒麵 網民：10年前價嚟喎 
平絕全港? 深水埗街坊粥店 超平早餐獲千人讚好 $12炸兩、$10炒麵 網民：10年前價嚟喎 
飲食
11小時前