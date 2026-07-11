張柏芝驗血報告驚爆「非常貧血」急需日服3次藥 3年前曾因病停工身體狀況惹擔憂

46歲的張柏芝（張栢芝）自離婚後，撫養三子Lucas、Quintus，以及生父身份成謎的細子張禮承（Marcus）。張柏芝為照顧家庭，同時兼顧演藝事業，經常中港兩地奔波，未知是否長期勞碌影響，令張柏芝的身體響起警號，健康狀況令人憂心。

張柏芝身體不適

近日張柏芝工作期間自爆身體多處不適，不但發高燒，更患上嚴重貧血。張柏芝在IG上載短片親自交代，透露自己的驗血報告結果顯示「非常貧血」，為盡快恢復，其經理人特意搜羅補血口服液，需要一日飲用三次。張柏芝在片中坦言：「希望會令我貧血治療好啲。」

相關閱讀：張柏芝北京「冰絲帶」唱廣東歌 沙啞聲俘虜樂迷獲讚轉音掀回憶殺

相關閱讀：功夫女足丨張柏芝火速包18場 《喜劇之王》27年情懷再現力撐周星馳 網友讚：真誠永遠動人

日前張柏芝到北京國家速滑館「冰絲帶」演出《全球城市數字友好MarsX演唱會》，當時已帶病上陣。張柏芝當時一臉倦容，透露發高燒兼嚴重失聲，在網上分享的片段中，聽得出張柏芝聲音沙啞，只能靠飲用陳皮薑茶來紓緩喉嚨不適。張柏芝之後表示回家洗澡，出一身汗後已經退燒，即第一時間拍片向網民報平安。

張柏芝健康亮紅燈

近年張柏芝的健康屢次出現隱憂，三年前其工作室曾突然發出聲明，指張柏芝因為身體抱恙，需要緊急取消所有公開活動、雜誌拍攝及代言工作，全面停工休息，幸而在休息不足一個月後，已慢慢復工，但當時清減不少。

相關閱讀：張柏芝前經理人余毓興舉報「有人涉嫌逃稅」遇示威 談柏芝庭外落淚反差 拒評精神狀態