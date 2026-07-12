陳伶俐兒子疑自爆戀情？林肯罕晒與文青女合照 港大神科出身音樂詣藝高 才華超越爸爸林敏驄

港姐出身的陳伶俐，與音樂才子林敏驄離婚後，於2012年與新加坡著名華籍富商胡嘉烈的後人劉頌銘結婚，晉身「億萬豪門少奶」。陳伶俐誕下兒子劉駿浠（Marengo），入住山頂過億獨立屋，過著養尊處優的生活。 不過陳伶俐最近突然將IG上與劉頌銘的合照刪除，只餘下多年前的舊照，傳出婚變疑雲，陳伶俐至今未有回應其婚姻狀態。陳伶俐疑似婚變令她成為新聞人物，連帶與前夫的兒子林肯（Lincoln）和林善（Yohji）都受到關注，近日有網民發現林肯疑自爆戀情。

陳伶俐與前夫林敏驄育有兩子

陳伶俐與前夫林敏驄育有兩名兒子林肯（Lincoln）和林善（Yohji），多年來跟隨媽媽低調生活。大仔林肯不單是一名超級學霸，更遺傳了父親強大的音樂基因，在學業和音樂上都有極為亮眼的成就。現年27歲的林肯，日前在IG限時動態貼上與女友人的合照，相中二人狀甚溫馨地撐枱腳，疑似自爆戀情。

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林肯罕有分享與女友人合照

林肯罕有分享與女友人的合照，相中女生屬氣質文青型，與林肯的外貌相襯，被質疑關係匪淺。陳伶俐多年來鮮有談到與林敏驄所生的一對兒子，甚至連三母子的合照亦極少公開。陳伶俐一直對兩子林肯和林善悉心栽培，大仔林肯自幼天資聰穎，陳伶俐曾表示大仔林肯遺傳了爸爸林敏驄的音樂才華，除了無師自通學彈琴，又能背出年曆每個日子是星期幾，當年帶大仔去做IQ測試，結果發現其IQ超過130，為資優兒童。

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林肯DSE成績優異升讀香港大學

林肯之後更入讀名校聖保羅男女中學附屬小學。林肯在DSE文憑試中考獲全部科目5*或以上的成績，並獲被譽為香港大學「神科」的「工商管理學學士（國際商業及環球管理）」（IBGM）取錄，據指不少本科畢業生都被大公司爭相招聘。

此外，林肯亦有夾band當主音的興趣，他曾在IG分享出show的影片，憑一把靚聲、投入度及懂得搞氣氛，吸納不少粉絲，人氣有望超越爸爸。而陳伶俐也有Follow兒子的IG，總在他的唱歌片「畀like」。除了在校園出show，林肯亦曾在疫情前常駐於尖沙咀busking，琴技在中學時已考到演奏級，可謂多才多藝。

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陳伶俐曾指林肯鼓勵她拍拖

在林肯19歲那年，陳伶俐曾寫過一封「給大仔Lincoln的信」，她指自己經歷離婚後，懂事的林肯鼓勵她拍拖，希望媽媽得到幸福。信中提及：「多謝乖仔你，很有心思和努力地...在2017年～我40歲～送了一份很大很大的禮物給我！還對我説：『媽咪，我想為你做點事.....』我真的感到欣慰...更感動得...流下淚來...（放心，這是開心的淚） 19年前的今天...剛到22歲的我，不理世俗眼光...義無反顧...排除患難，堅決地把你帶來這裡...跟自己説：『要為自己的任性，負上一世責任！一定要好好把你養育成人！』就是這份任性，所以更努力工作...更拼命去生存～靠自己的一雙手，要做好母親的職責！ 2010年，你鼓勵我去拍拖，跟我說：『找個男人好好錫你，陪下你去旅行玩下，都成33歳啦！成日做嘢都沒有認真去玩下...』 原來，11歳的你...知道我那廿幾歲的生活瑣碎事...... 2012年，我問你：『阿仔，點算好？有人竟然向我求婚.... 』你興奮地説：『梗係結啦！』但我答：『我怕...更怕失去你們...我會內疚的..』 你搶著説：『到時我們成家立室，得你自己一個人，我們仲內疚啦！」 説到這裡......涙... 今次是感觸感恩的涙...真的要多謝上天送給我『這對寶貝仔」～我的幸福快樂是你們送給我的！ 今天，你就19歲了！媽咪真的好高興～高興的是你的懂事和生性，令我想起...那些過去...苦與樂...一切一切都是值得的！ 多謝你倍我過渡那些年...那些事...！ 祝你生日快樂！身體健康！繼續享受你的大學生活～他日你想做甚麼，我都一定會全力支持你的！ 你也要好好享受和珍惜你的時光！ 再一次多謝你...是你...成就了今天的我！ ～乖仔Lincoln ～ 永遠愛你的媽咪」。

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