非份之罪｜「聰B」施焯日慘死真兇成謎 全家變嫌疑人 「帶弟」林秀怡為錢殺細佬？

TVB熱播劇《非份之罪》單元「一億殺機」引爆全網「估真兇」熱潮！劇中聰B（施焯日飾）臨死前發送簡訊給異父異母的家姐帶弟（林秀怡飾），表明分家產一事由自己決定，隨後便被發現口插甘蔗慘死。由於帶弟急需200萬，隨即成為最大嫌疑人！而聰B母親悅萍（陳煒飾）、嫲嫲淑嫻（盧宛茵飾）、智障父親阿智（徐榮飾）以及工人秋姐（區靄玲飾）亦先後被捲入命案。劇情反轉再反轉，網民神探上身大嘆「快要懷疑全世界」，目前最多人推測疑似扮傻自保的阿智或是工人秋姐才是幕後Big Boss。

「帶弟」林秀怡顏值大躍進

劇中飾演律師帶弟的林秀怡備受關注，穿上行政套裝的她臉形變尖不少，獲網民大讚顏值大躍進！她受訪時笑言一收到劇本就開始戒口，但自嘲患有「一開工即肥症」，預告觀眾會見到她「時肥時瘦」。憑著外冷內熱的演技，林秀怡完美演繹出對弟弟的痛愛以及內心承受無限委屈的複雜處境，演技再次獲得肯定。

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「阿智」徐榮為「帶弟」林秀怡擋雨場面催淚

昨晚（10日）一場父女淋雨戲更狂派洋蔥！帶弟回想起亡弟時痛哭，徐榮為她撐傘擋雨，更吐出睿智金句力撐女兒，場面極為催淚。林秀怡坦言非常喜歡這場戲，佩服徐榮為演好智力障礙角色做足功課，更透露自己入戲極深，相隔三年到現在依然稱呼對方為「爸爸」。

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徐榮、盧宛茵NG片超爆笑

此外，官方公開的爆笑NG片亦展現了徐榮的超強專業！片中盧宛茵頻頻將角色名字錯叫成徐榮的真名，但他不但沒有出戲，反而堅持用「阿智」的語氣撒嬌糾正：「媽媽！我叫阿智呀！」這個「超神反應」令全場爆笑，獲大批網民激讚態度極度敬業。

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