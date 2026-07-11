姚焯菲8月開騷預告可接受性感跳唱 做MC嘉賓遭粗口對待：唔介懷 無懼與Gigi打對台交畀粉絲選擇

姚焯菲（Chantel）將於8月底在麥花臣場館舉行首個個人演唱會《姚焯菲 Chantel 想飛 Live Concert 2026》，今日她（11日）於元朗舉行記者會，吸引近百「小菲象」（粉絲暱稱）到場支持，連高層樂易玲也有現身。而樂小姐亦上台幫Chantel打氣，指她想飛就陪住她去飛，而Chantel亦多謝樂小姐愛錫，更指她是自己第二個媽咪。

Chantel為個唱改機票回紐約

Chantel受訪時坦言因首次開個人騷心情有點緊張，指得知消息時是在六月回港時，發現只有兩個月準備也擔心不夠時間，不過也希望能做到最好，又謂前三次做騷也在麥花臣，今次第四次在該場地可以開個人演唱會，感覺神奇和圓滿，又透露開騷日本來應要飛回紐約準備開學，但現在則要改機票。對於好姊妹詹天文（Windy）搶先一步，今晚開個人騷，她指對方一直在港，有長時間去準備，至於她個唱籌備進度，Chantel指現在練歌練聲之餘，也有控制飲食和去美容院做療程keep fit，問到要減多少磅？她說：「冇一個數字，咁會俾好大壓力自己，順其自然，想健康得嚟有體力，因為有唱跳部份，都要去練，我都驚呢部份，所以要練體力。」至於是否會跳性感辣身舞？她則指未開始排，但也想給自己驚喜：「可以接受嘅性感，大家期待吓！」

姚焯菲不理會票價最重要睇得開心

至於嘉賓方面，她坦言也有驚喜，問到會否請回MC張天賦做嘉賓？Chantel指不知對方忙不忙，提到她早前擔任MC演唱會嘉賓時遭觀眾粗言對待，她指當時戴著耳機沒聽到，只知道現場有反應：「係事後先知道，其實我見好多觀眾都留低，又有好多掌聲，我都要多謝咁多位。」對於被這樣被不禮貌對待，問她可會介意？Chantel指不太介意：「始終我年資唔夠多，又或者自己做得唔夠好，觀眾都可能覺得呢個係未必想睇嘅嘉賓，佢哋有反應好正常，我唔介懷。」至於她剛才所指的驚喜嘉賓，是否指Gigi炎明熹？她指當晚Gigi也開騷（拉闊音樂會），對於與好姊妹打對台，問到粉絲應去哪邊？她笑言叫粉絲自己揀。

另外，Chantel個唱所訂的VIP票價是$1280，與詹天文所訂的VIP門票同價，問到是否也否怕被網民指票價離地？Chantel就謂無論買什麼票價都是無任歡迎，最重要是大家睇得開心。