裕美38歲生日被「報大數」40 林作驚爆「零行房」叫女友雪卵做標本 進軍樂壇今晚出新歌

裕美今日（11日）正日38歲生日，與男友林作連續第二年舉辦「毛孩招親日」，為現場六七十隻貓狗尋找歸宿，並義賣T裇與環保袋等毛孩主題產品，身體力行透過慈善分享對愛護寵物的愛心，吸引近百位毛孩爸媽攜同寵物到場。

裕美要求林作加碼3萬被拒

裕美與林作接受訪問時，透露今年生日願望為在場所有貓狗全數被領養，難得在生日放假亦希望為寵物出一分力，林作則表示最近已領養第五隻狗Elly，未能負擔更多照顧責任，裕美隨即笑指明明沒有幫手：「佢要做嘢唔理㗎！我仲要理埋佢，五加一即係六隻狗！」裕美今晚將與領養活動義工們晚膳，林作昨晚已提前為她慶生，生日禮物方面裕美則要求高達五位數：「我叫佢買義賣品畀我捐出去，上年都係咁。（出價多少？）兩萬，我叫佢今年加碼一萬，佢即刻話冇錢！」林作則笑指是心意，照舊按慣例沒有打算加碼。

裕美冇產子打算

裕美今年38歲，日前竟被林作「報大數」變成40歲，他堅稱使用四捨五入方法計算，但自己36歲卻因差4年而算是三十歲中段：「最緊要佢個樣似40，網上都冇人質疑佢唔係40歲，大部份人都接受呢個事實。」雖然裕美極力反駁自己凍齡，但林作仍變本加厲：「老唔緊要，最緊要容顏靚，妳後生都冇用，妳咁嘅容顏！」貫徹言論出位大膽的作風。裕美被問到邁向40歲前的目標時，林作馬上搶答：「雪卵囉！（打算生仔？）雪咗再睇點用囉！（可以怎樣用？）攞嚟做標本囉！」裕美無奈地大笑，澄清雪卵太貴，亦沒有產子的打算，卻又引來林作開玩笑：「依家連行房都冇！都四十啦，仲有咩好？我都唔想！」但表示若意外懷孕仍會負責任。林作與裕美不時分享婚紗照惹外界揣測，但二人仍維持一貫說法，關係不論結婚與否都沒有分別，所以沒有正式打算。

林作冇諗過唱Live

林作早前宣布於裕美生日進軍樂壇出新歌，今日卻表示幾乎忘記出歌一事，裕美沒好氣地表示男友新歌將於晚上九點上架，但新歌林作卻無意演唱：「冇諗過唱Live！」連裕美也感到驚訝，但亦踢爆錄新歌時的難忘事：「佢第一句歌詞得五隻字，都錄咗大半個鐘！我以歌手同監製嘅角度，都覺得唔ok！」林作笑指即使垃圾也要堅持繼續去做出特色，裕美則覺得林作會因為唱歌無法賺錢而不再繼續。林作近年跨界成線上心靈導師，為許多人諮詢解決身心靈煩惱，他更笑言與裕美亦因諮詢感情問題結緣：「我哋一開始都係咁，佢向我諮詢、我教佢。依家主要喺床上諮詢！（真的臨床諮詢？）係呀，關於身體、心靈上嘅需要，妳唔覺同我一齊，經過我調教，已經唔需要再臨床，好好咩？」但笑指若裕美願意「瞓低」自己亦樂意奉陪。