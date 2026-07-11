金特務：本色回歸丨蘇志燮3分鐘動作戲「0實景」拍攝 爆炸飛車竟是100%用AI生成

由韓國男神蘇志燮領銜主演的SBS新劇《金特務：本色回歸》，近期掀起追劇潮，目前播出至第5集，收視從首播9.5%，已突破超過20%，更衝上Netflix全球非英語節目排行榜榜首。近日有業界爆料，指《金特務：本色回歸》的製作方式打破傳統，當中融入一段長達3分鐘AI技術，細緻的程度，完全看不出使用100%的AI影像技術生成。

蘇志燮動作戲非實景拍攝

韓劇《金特務：本色回歸》掀起熱烈討論的片段，出現在劇集的第1及2集之中。劇中交代蘇志燮飾演的秘密特工「金部長」，早年作為朝鮮特工的驚險經歷。劇中一段長達3分鐘的動作戲，畫面中出現建築物連環爆破、雪地隧道裡的生死飛車追逐、車輛衝破護欄墜河的逃生，甚至蘇志燮與敵人的近身肉搏，以及激烈槍戰的大規模場景，全非實景拍攝，而是百分之百仰賴AI技術。

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據韓媒報道，過往在影視界用AI生成影像，容影出現人物臉容變形、表情呆板生硬，難以應付特寫鏡頭。但今次在《金特務：本色回歸》中卻成功突破技術，連蘇志燮的臉部最細微的神情變化，都能精準捕捉，並且維持極高的一致性與擬真度。相比起過往的傳統模式，需要搭建朝鮮街景、申請戶外封路，再砸重金聘請爆破特技團隊與進行後期CG特效處理，可省回天價製作費。

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製作團隊自家研發AI

有指今次的製作由Studio S與Fantagio聯手打造，在導演李勝英、李素恩與編劇南大中的決策下，選擇全AI製作來完成這項高難度挑戰。而負責此項視覺創舉的幕後功臣，是韓國的頂尖視覺特效團隊「Morpheus Studio」。據報道指，今次製作並未使用海外的現成軟體，而是在曾憑電影《松奪之路》、《流感》獲大鐘獎、青龍獎肯定的副代表劉在煥（音譯）帶領下，獨家採用團隊於今年2月自家研發的AI內容創作平台「AICRON」，從前期企劃、圖像生成、影片製作到後期剪接，全程在該系統內一氣呵成。