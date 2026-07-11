李鍾碩被瘋傳多次求婚遭拒？IU不婚主義分手內幕掀討論 被轟「浪費男方青春」惹罵戰

韓國頂流情侶IU和李鍾碩昨日（10日）官宣分手，即引起熱議。有人發現早在4月已有巫師占算出二人已分手，令網民們都驚呼「好魔幻」！

IU和李鍾碩被巫師算出早已分手

據指韓國巫師「松花堂天上仙女」於4月上傳的影片中，在不知IU和李鍾碩之真實身份情況下，以二人的出生日期盲測他們的感情運。豈料巫師當時甫開口就直言二人緣份已斷，並說：「命盤顯示，他們其實早已分開，大約在2年或2年半前。」巫師指IU重感情、有義氣，個性直𡙁又待人圓融，但在艱辛環境下長大的她意志堅強。李鍾碩則是個性敏感，以前很開朗但近年日漸成熟，變得沉穩。巫師指二人個性其實不合，一開始時男方非常喜歡女友，也付出很大努力去維繫感情，女方亦努力打開心扉，開始拍拖頭1、2年感情很好，但由於性格不合而漸行漸遠，能交往2年也是因為女方重感情才能撐下來。

相關閱讀：IU與李鍾碩宣布分手 四年戀情劃上句號 退回前後輩關係揭分開原因

IU生日前夕與V聚會 李鍾碩冇影

其實自二人於2022年底認愛之後，不時就會傳出分手傳聞。去年IU生日前一天被拍到與BTS成員V等演藝圈朋友聚會，疑似大家為她慶生，但李鍾碩卻未見蹤影，當時就惹來分手傳言，及後有熟人爆料指二人依然感情甜蜜，謠言才告平息。而在3個月前，李鍾碩在IG晒出以櫻花樹為背景的團輯，其中一張以花瓣砌出公仔圖案的相片，被指公仔跟IU至愛卡通角色「翠兒」相似；另外，上月他才大晒一張於歐洲拍下的雙手舉高做出「心心」手勢的照片，種種舉動都被視為向IU示愛放閃。不過有人重提今年1月，有粉絲發帖晒出二人疑似穿上同品牌情侶裝，並表示不滿，向來低調不提戀情的IU卻親自回應答道：「這不是同款衣服」，網民指可能當時二人感情已出現問題，IU才一反低調作風，與李鍾碩「劃清界線」。

相關閱讀：李鍾碩文佳煐現身中環半山扶手梯？ 《瑞草洞》來港取景拍攝 20秒接吻戲成亮點

傳李鍾碩多次向IU求婚遭拒

而李鍾碩於2023年受訪時，就曾將「新郎課」為最想學習的內容，可見他對IU相當認真。故此昨日傳出二人分手，網上就盛傳李鍾碩曾多次向IU求婚遭拒，因為IU是不婚主義者，以致有人指責她不婚卻浪費李鍾碩的感情和青春。不過亦有粉絲指網上傳言不可信，直指有人企圖將分手責任推給女方。此外，韓媒亦重提IU早前為宣傳《21世紀大君夫人》作客閨密劉仁娜的YouTube頻道，當時聊到感情問題，IU講到喜歡沉穩型戀人，還說自己比較擅長遷就別人，劉仁娜立即指IU就是會一味照着別人要求去做的類型，自己再忙也會將伴侶要求一一照做，搞到自己身心俱疲要住院的地步。

相關閱讀：IU香港演唱會丨兩場Show歌衫Encore歌單完全唔同 狂講廣東話又送禮加送Kiss歌迷冧爆