MINGYU金珉奎現身香港活動爆災難級屎味 粉絲通宵等候疑失禁 職員緊急「除臭」

韓國人氣男團SEVENTEEN成員MINGYU金珉奎今日（11日）出席在尖沙咀舉行的咖啡品牌活動，吸引逾千粉絲到場支持，部分更是通宵等候，不過在活動舉行前夕，發生一段小插曲。有人在Threads開po，表示有在場人士等候期間疑大便失禁，整個場地傳來陣陣「飄香」，後來有商場職員連忙高舉噴霧驅散臭味，事件瞬間在網上瘋傳。

阿正黃正宜擔任司儀不知道此事

有網民留言：「可能忍咗成晚忍唔住瀨咗出嚟。」、「作為企喺2樓嘅都聞到，真係好x臭。」、「可以畀明星聞到佢嘅屎都係成就解鎖。」、「陰公，成件事好災難，究竟佢忍咗幾耐先至會搞到瀨屎？」、「瀨屎係咩玩法？」擔任今次活動的司儀黃正宜（阿正）被問到此事，但她稱不知道此事，希望對方身體健康，最重要保重，指MINGYU也不想見到大家太辛苦和身體不舒服。

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MINGYU金珉奎現身時即歡呼尖叫

當MINGYU金珉奎現身時即歡呼尖叫，由於粉絲太過熱情，MINGYU金珉奎在活動期間多次做出「噓」的手勢，又用手指塞住一邊耳朵，才能聽清司儀「阿正」黃正宜的問題，亦因人太多的關係，現場冷氣不足，工作人員要拿出小風扇讓MINGYU金珉奎降溫。在活動上，MINGYU金珉奎說雖然不是首次來港，但每次來到都受到粉絲熱情歡迎很開心，亦很想念香港美食，笑謂工作結束後要去食點心，又問阿正有沒有推介美食，阿正即介紹他食菠蘿包。MINGYU金珉奎去年為品牌拍廣告時學了兩句廣東話，現場播出當時他努力學習的花絮片段，當他看到時即顯得很尷尬，更搞笑地躲在一旁不敢細看，他表示平時拍廣告只看完成的結果，不會重看背後的拍攝過程，所以覺得怕羞。MINGYU金珉奎其後再接受廣東話潮語挑戰，逐一演繹「私心推」、「有Feel」、「好Firm」和「冧哂」，又玩看詞猜意思，當看到「雷電」時，現場播放SEVENTEEN歌曲《THUNDER》，MINGYU金珉奎聽到後即場示範幾下舞步，粉絲亦跟著音樂和唱，之後阿正示範「撒嬌」時，MINGYU金珉奎看極都不明白，當知道意思後，隨即做出撒嬌表情，惹來粉絲放聲大叫。

MINGYU金珉奎與粉絲近距離見面

MINGYU金珉奎在活動尾聲時與粉絲影大合照，不時和粉絲揮手，他離開前表示感謝大家的到來，知道現場來了很多粉絲，未能一一和大家打招呼很可惜，希望大家身體健康，下次再見，之後走到台側與粉絲近距離見面，又不斷揮手講Byebye和Thank you。阿正表示之前曾看過SEVENTEEN的啟德演唱會，但當時距離太遠，今日是第一次見到MINGYU金珉奎真人，大讚他很友善又無氣場，稱自己有電台節目會播日韓歌曲，所以平時都有留意SEVENTEEN的作品，笑指MINGYU金珉奎真人有反差萌，因舞台上的他很有型，台下卻很可愛。講到她本身也懂韓文，為何今日不充當翻譯？她謙稱現在所學還很皮毛，最多懂打招呼，希望再學好點後，將來可做埋翻譯工作，問到還想見哪位韓星？她笑謂已經太幸福，自言前世做了很多好事，能與很多犀利的明星見面和合作已覺很榮幸，所以無特別許願還想見誰。對於品牌前兩年的發佈會都邀請鄭裕玲（Do姐）做司儀，今年換了她做司儀，問到是否取代了她？阿正即表示不能這樣說，無人可取代任何人，「絕對無代替意味，我們不同風格，Do姐是知性，我是搞笑，我沒可能取代她的優雅。」

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