黃澤鋒7歲大女小黃妃讀書叻 晒超強成績表獲頒優異生 老父感驕傲：最重要是贏自己

59歲的藝人黃澤鋒與同齡太太陳麗麗近年喜事連連，自2019年陳麗麗以52歲超高齡誕下大女「小黃妃」黃熙恩後，去年再添一名小公主「小貴妃」黃熙喬，一家四口的生活幸福美滿。近日黃澤鋒在社交平台上分享喜悅，原來年僅7歲的大女黃熙恩在學業上取得驕人成績，不僅在學校頒獎禮上榮獲「最佳考驗表現獎」，更憑著大部分科目考獲A級的優異成績，獲評為下學期的「優異生」，絕對是品學兼優的好孩子，讓父母深感驕傲。

黃澤鋒女兒獲評優異生

黃澤鋒一家可謂苦盡甘來，當年陳麗麗懷上長女時，因超高齡懷孕而飽受健康問題困擾，患上嚴重妊娠毒血症，血壓一度飆升至200，更有中風的危險。分娩過程更是驚心動魄，陳麗麗因麻醉藥問題一度失去反應，需緊急由半身麻醉轉為全身麻醉，產後更被立即送入ICU觀察。幸好最終母女平安，這段經歷讓全家更懂得珍惜彼此。懂事的長女似乎也遺傳了父母的堅毅，在學業上展現出驚人天賦，從黃澤鋒分享的成績單可見，黃熙恩在中文、英文、數學、常識等主科，以至音樂、體育等術科，大部分均取得A級的亮眼成績，證明了她是個全面發展的好學生。

相關閱讀：黃澤鋒老婆首認「無縫接軌」 前夫離婚前不知第三者真身 陳麗麗：我覺得問題出現咗，愈嚟愈差

黃澤鋒老婆連續兩次高齡誕女

黃熙恩不僅讀書叻，更是一位充滿愛心的好家姐。黃澤鋒曾透露，追生第二胎全因長女渴望有個妹妹。在妹妹「小貴妃」出生前，媽媽陳麗麗不幸經歷過一次流產，當時年紀小小的黃熙恩竟將責任歸咎於自己，認為是「因為自己唔乖」才令媽媽失去BB，一番說話盡顯她對家人的愛，令人十分感動。如今妹妹順利誕生，黃熙恩對她愛護有加，盡顯好家姐本色。

相關閱讀：黃澤鋒6歲女疑遭陌生人侵犯？小黃妃：佢喺公園摸我，我之後要抹一抹自己