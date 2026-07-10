甄子丹率團隊入天壇大佛拍攝 Mason Thames揸電單車登場 百人劇組大陣仗惹旅客圍觀

甄子丹自導自演衍生自荷里活片《殺神John Wick》系列的外傳動作片《CAINE》，劇組近日正在香港取景，今日（10日）大隊移施本港旅遊名勝大嶼山天壇大佛拍攝，吸引大批到大佛遊覽的旅客圍觀甄子丹拍戲。

甄子丹、Mason邊談邊落樓梯

在甄子丹到場前，劇組先拍攝講述荷里活男星Mason Thames開電單車到大佛下停車的戲份，由替身上陣為Mason試位，同時有另一名替身為甄子丹站在大佛樓梯上試位。大約下午5時，甄子丹坐七人車到場，Mason也到場與甄子丹埋位拍攝。見甄子丹在睇景期間以手機拍照，並與工作人員商討取景細節。隨後兩人埋位上陣，Mason拍攝在電單車落車後遞一個袋給甄子丹一幕，然後兩人邊談邊落樓梯。

甄子丹跟拍檔Mason開心交流

大佛天朗氣清，甄子丹全程心情大好展現笑容，不時與工作人員有講有笑，趁空檔也跟拍檔Mason開心交流，雖然連日轉景拍攝也未見疲態。現場約有近百劇組人員參與拍攝，當有圍觀的遊客紛紛舉機拍攝，工作人員見狀即上前維持秩序。