Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甄子丹率團隊入天壇大佛拍攝 Mason Thames揸電單車登場 百人劇組大陣仗惹旅客圍觀

影視圈
更新時間：23:02 2026-07-10 HKT
發佈時間：23:02 2026-07-10 HKT

甄子丹自導自演衍生自荷里活片《殺神John Wick》系列的外傳動作片《CAINE》，劇組近日正在香港取景，今日（10日）大隊移施本港旅遊名勝大嶼山天壇大佛拍攝，吸引大批到大佛遊覽的旅客圍觀甄子丹拍戲。

甄子丹、Mason邊談邊落樓梯

在甄子丹到場前，劇組先拍攝講述荷里活男星Mason Thames開電單車到大佛下停車的戲份，由替身上陣為Mason試位，同時有另一名替身為甄子丹站在大佛樓梯上試位。大約下午5時，甄子丹坐七人車到場，Mason也到場與甄子丹埋位拍攝。見甄子丹在睇景期間以手機拍照，並與工作人員商討取景細節。隨後兩人埋位上陣，Mason拍攝在電單車落車後遞一個袋給甄子丹一幕，然後兩人邊談邊落樓梯。

甄子丹跟拍檔Mason開心交流

大佛天朗氣清，甄子丹全程心情大好展現笑容，不時與工作人員有講有笑，趁空檔也跟拍檔Mason開心交流，雖然連日轉景拍攝也未見疲態。現場約有近百劇組人員參與拍攝，當有圍觀的遊客紛紛舉機拍攝，工作人員見狀即上前維持秩序。

最Hit
非份之罪丨陳煒遭李家鼎霸王硬上弓破格床戲掀討論 鼎爺一手游走煒哥大腿 驚到要食鎮靜劑
非份之罪丨陳煒遭李家鼎霸王硬上弓破格床戲掀討論 鼎爺一手游走煒哥大腿 驚到要食鎮靜劑
影視圈
3小時前
曾志偉北上做老闆！張學友、梁朝偉巨星花籃陣撐場 獎門人滿場飛親民合照簽名
曾志偉北上做老闆！張學友、梁朝偉巨星花籃陣撐場 獎門人滿場飛親民合照簽名
影視圈
5小時前
樂易玲生日會失竊真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛濫為Labubu做一事
樂易玲生日會失竊真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛濫為Labubu做一事
影視圈
5小時前
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
2026-07-09 13:00 HKT
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史 網民翻狂躁黑歷史
01:30
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史
影視圈
11小時前
萬寧全場88折回歸！ 一日限定門市/網店無門檻即減 1招賺額外1萬yuu積分
萬寧全場88折回歸！ 一日限定門市/網店無門檻即減 1招賺額外1萬yuu積分
生活百科
11小時前
旺角砵蘭街毒品車逃捕 連撼多車直撞冰室 警拘無牌危駕司機及乘客
00:31
旺角砵蘭街毒品車逃捕 連撼多車直撞冰室 警拘無牌危駕司機及乘客
突發
27分鐘前
退休銀行女高層玩「刷單任務」受騙 兩個月內損失近350萬元
退休銀行女高層玩「刷單任務」受騙 兩個月內損失近350萬元
突發
6小時前
原告大律師梁耀祥（左），律師侯振輝（右）。 王仁昌攝
亂過馬路案審91天 辯方律師入稟告律政司等 律政司及原審控方大律師提出剔除申索
社會
8小時前
自私港爸霸飛機吉位換片 無視鄰座食緊咖喱牛腩飯 被勸去廁所反背後狂鬧「XX」｜Juicy叮
自私港爸霸飛機吉位換片 無視鄰座食緊咖喱牛腩飯 被勸去廁所反背後狂鬧「XX」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前