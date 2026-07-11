前《愛回家》小花史穎喬罕有大解放 粉紅比堅尼晒S形魔鬼曲線 極致「牛奶肌」白到反光

30歲的前TVB小花史穎喬，曾參與處境劇《愛·回家之開心速遞》等劇集，不過發展一直平平。自離巢後，她便靠社交平台自我宣傳，間中分享美照亦能引起迴響。史穎喬近日罕有地在社交平台上大解放，分享一系列極度吸睛的池畔泳衣照，火辣程度勁吸Like。相中史穎喬身穿一套粉紅色單肩比堅尼，將其深藏不露的魔鬼身材展露無遺。粉嫩的色調將她白皙的肌膚襯托得更為通透，細膩的「牛奶肌」在陽光下簡直「白到發光」，零瑕疵的完美膚質令人羨慕。她時而輕輕倚靠在池邊，展現出纖幼的腰肢與惹火的S型曲線；時而大方晒出修長筆直的美腿，性感指數爆燈。

史穎喬曾任職空姐被封「翻版梁詠琪」

史穎喬其中一張相片中，她竟浸在水中，悠閒地拿著電子書閱讀，將惹火的性感身材與濃厚的書卷味完美結合，散發出獨特的「反差萌」。這份知性其實有跡可尋，史穎喬擁有中文大學中國研究系碩士學位，畢業後她曾投身航空界擔任空姐，因氣質清秀更被同事封為「翻版梁詠琪」。可惜入職僅一年便遇上2020年航空業大裁員，但她將危機化為轉機，趁勢參加TVB舉辦的《衝上雲霄大選》，成為該比賽中唯一獲簽約入行的女參賽者，正式轉行追夢。

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史穎喬年初離巢重新出發

史穎喬入行後，已參演過不少劇集，包括在處境劇《愛·回家之開心速遞》劇中劇《渣流灘》飾演女主角之一的Michelle、《新四十二章》中的「夏竹姬」，更在《羅密歐與祝英台》中破格飾演「歡樂組」性工作者，多變的戲路漸受觀眾肯定。今年初史穎喬決定離巢外闖，這位「學霸」女神日前透露已簽約新公司，但她至今仍大賣關子，只表示仍未可以宣布。

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