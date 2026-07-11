前TVB新聞主播黃麗幗激罕晒泳照 保守款泳衣難掩好身材 維持專業形象禾稈冚珍珠

前TVB新聞主播黃麗幗自2016年離開新聞界轉戰金融業後，一直維持專業幹練的形象，罕有性感打扮，近日黃麗幗一反常態，分享了一家到海洋公園水上樂園遊玩的照片，原來是為了一對仔女的打鼓表演捧場。她在帖文中興奮表示：「小時候都沒有去過海洋公園的水上樂園，今次參加哥哥妹妹的打鼓表演，乘機玩玩水，人唔多，開心！」從照片可見，大仔Jacob和細女Raina穿著可愛的表演服，精神奕奕地拿著鼓棍，十分可愛。黃麗幗亦趁此機會，與家人一同享受天倫之樂，在水中嬉戲，享受難得的悠閒夏日時光。

黃麗幗穿露肩泳衣難掩澎湃上圍

黃麗幗雖然已是兩孩之母，但保養得宜，狀態絕佳。為了在金融界保持專業形象，她平日的穿著打扮大多以行政套裝為主，甚少展露性感一面。然而今次在水上樂園，黃麗幗罕有地換上一件充滿夏日氣息的古銅色一件頭泳衣，雖然款式看似保守，卻完全無法掩蓋她的美好身材。從照片中可見，這件泳衣的貼身剪裁，將她豐滿的上圍和緊緻的腰線表露無遺，身材曲線玲瓏，令人驚艷。其中一張在池邊的自拍照，黃麗幗展露出燦爛的笑容，陽光灑在她的臉上，更顯得她的皮膚白皙嫩滑，光滑緊緻得如少女一般，看不出絲毫歲月痕跡。另一張照片中，她悠閒地坐在大型水泡上，完美的身材比例實在令人羨慕，不少網民大讚她確實是「禾稈冚珍珠」。

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新聞之花黃麗幗轉戰金融界

黃麗幗畢業於香港樹仁大學新聞與傳播學系，畢業後加入TVB，先於兒童節目組擔任主持，其後轉往互動新聞台擔任主播。憑著甜美親切的形象和專業的播報風格，她深受觀眾喜愛，更被封為「新聞之花」。黃麗幗於2016年離開TVB，轉投金融界發展，其後任職日興資產管理ETF業務發展總監，成功轉型為金融界女強人。事業得意，黃麗幗的愛情路也迎來美滿結局。她曾於2015年經歷一段短暫的婚姻，離婚後遇上現任老公Jeff。二人在2019年於沖繩舉行浪漫婚禮，婚後黃麗幗誕下一子一女，家庭生活幸福美滿。

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