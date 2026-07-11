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「EYT姊妹花」斑斑慶祝胞姊75歲生日 森森高顏值兒子罕曝光 神複製媽媽優秀基因

影視圈
更新時間：10:00 2026-07-11 HKT
發佈時間：10:00 2026-07-11 HKT

《歡樂今宵》開國功臣、70年代經典「姊妹花」森森（黎小斌）與斑斑（黎小雯），已有一段時間沒有在幕前露面。近日森森慶祝75歲生日，兩姊妹罕有有FB發布近照，勾起不少網民回憶，大讚兩姊妹保養得好。

森森斑斑狀態佳

森森的近照中，見到留住一頭及肩的長髮，出席多場生日飯局，見到森森收到多束鮮花及蛋糕，狀態甚好。而胞妹斑斑保留清爽短髮，雖然已屆73歲，但看起來似50歲出頭，外表極年輕。合照中又見到森森的高顏值兒子李嘉豪，抽空為媽媽慶祝。

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森森曾戀鄭少秋

森森與斑斑入行逾半世紀，曾在7、80年代紅極一時，兩姊妹的演藝成就，與感情生活同樣受人關注。現年75歲的森森早於1967年憑藉「香港歌后」美譽加盟TVB，當年憑出眾美貌成為萬人迷，曾與鄭少秋有過一段情，惟因母親反對，最終分手。

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隨後森森在美國洛杉磯登台期間重遇舊愛、武打巨星李小龍的胞弟李振輝，兩人愛火重燃，於1977年結婚並誕下一子李嘉豪，可惜婚姻僅維持六年便結束。森森經歷婚變後再覓第二春，於1992年跟澳門商人王宗德結婚，並隨夫到澳門生活。而森森早年曾在訪問中，透露有六名孫兒，晚年享受湊孫樂。

斑斑情路坎坷

森森的胞妹斑斑卻情路不順，曾與男演員李岡拍拖。1992年斑斑痛失摯愛，男友羅石青因罹癌難忍病痛折磨，最終選擇輕生，令斑斑受到打擊。斑斑直到1996年跟惠天賜結婚，同年誕下兒子惠建豪，可惜結婚5年於2001年離婚收場。斑斑的前夫惠天賜於2012年在北京寓所猝逝。

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