MINGYU金珉奎黑背心電力眼神襲港 爆肌型男大派心心再舉V字手勢 數百Carat提前霸位逼爆機場

韓國人氣男團SEVENTEEN成員MINGYU金珉奎今午抵港，準備以香港及澳門區品牌大使身份，出席明天於海港城舉辦的2026新品宣傳活動。雖然行程緊湊，但他狀態甚佳，為明日盛事提前做好準備。

MINGYU親民舉動暖透人心

出發前，MINGYU率先在仁川國際機場向現場粉絲大派心心，又揮手致意，表現親民貼地，盡顯男神風範，令在場送機的Carat尖叫不斷，未登機已掀起第一波高潮。

MINGYU魅力驚人粉絲逼爆通道

數百名Carat為一睹偶像風采，提前數小時到場守候，不但將VIP通道兩側擠得水洩不通，更有人佔據對面馬路及樓上觀景台，只求捕捉MINGYU現身的每個瞬間，足證這位「爆肌男神」的驚人號召力。

MINGYU揮手V字寵粉完美熱身

下午4時25分，MINGYU經VIP通道步出，以黑色背心展現結實肌肉線條，配搭Cap帽及口罩，雖然遮住帥氣面孔，但一雙電力十足的眼神依然秒殺全場。他全程表現親民，不斷向媒體及粉絲點頭揮手，更雙手舉起V字手勢，寵粉舉動令尖叫聲此起彼落，為明日宣傳活動提前上演了一場完美的熱身。

