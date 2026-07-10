MC張天賦奉經理人聖旨除衫修身見人 全場尖叫爆紅館「無敵靚仔」 飛吻贈母親呼籲歌迷珍惜家人

MC張天賦《E=MC² 演唱會2026》昨晚踏入第三場紅館演出，驚喜浪接浪，由姚焯菲的驚喜同台，到經理人May姐「聖旨」下令除衫引爆全場，再到向母親飛吻獻唱、呼籲歌迷愛惜家人。

MC張天賦邀姚焯菲驚喜同台

曾與MC合唱過的姚焯菲（Chantel）驚喜現身，合唱四年前作品《誰能避開戀愛這事情》。第一次踏上紅館四面舞台的Chantel，年僅19歲卻未有腳震，淡定演出。

MC張天賦大爆首次紅館後台趣事

合唱完畢，MC大爆兩人第一次見面也是在紅館。當時他正在後台房內低頭玩手機，突然有人衝進來通報：「喂，MC呀，Chantel想入嚟影相呀！」他二話不說，即刻扔開手機，隨手在枱面拎起一本書裝模作樣，然後若無其事地說：「影相？可以呀！」全程極速變臉，由「機不離手」秒變「文青看書」，場面尷尬又惹笑。Chantel聽罷即笑稱：「我唔係好記得呢一幕，但係我仲有keep張相㗎！」隨後Chantel更大讚MC的《世一》是她最喜歡的廣東歌之一，MC聞言即反問：「唔係《記憶棉》咩？」Chantel立即澄清：「唔係呀，係《世一》呀！」MC繼續追擊：「你唔鍾意《記憶棉》呀？」Chantel補飛：「都鍾意都鍾意，但係《世一》係好聽啲！」隨即轉向全場觀眾問：「大家覺得係咪呢？」全場歌迷即時尖叫和應，氣氛熱烈。

MC張天賦奉旨「驚喜一脫」

Chantel之外，昨晚最令歌迷瘋狂，莫過於MC的「驚喜一脫」。唱至《反對無效》時，MC突然在台上動作尷尬地脫下白色西裝外套，僅剩單薄白色背心，清減不少的身形終於在燈光下見到輪廓分明，帥氣度爆燈。他靦腆笑言此舉絕非自願，而是收到經理人「May姐」的「聖旨」：「May姐落Order，佢話，『唔得呀，你今日一定要除咗見下人！』」此話一出，全場尖叫聲、歡呼聲幾乎震裂紅館。脫去外套後的MC狀態大勇，在升台上唱出《世一》，大家終於睇清楚佢修身成果，被歌迷形容為「無敵靚仔」。大批歌迷紛紛留言敲碗：「求May姐再落Order，叫佢除多啲！」

MC張天賦睡衣環節真情告白

到尾聲睡衣環節，MC再次真情流露：「大家見到我着住呢套睡衣，就知道係演唱會嘅尾聲喇。其實嚟到今晚呢一刻，對我嚟講唔單止係一個演出咁簡單。一路唱到呢度，我望住大家都會諗起以前好多嘅畫面，由最初乜嘢都冇，我只係得一支麥克風、一個喇叭，慢慢唱到呢個咁大嘅舞台上面，呢條路並唔係我一個人行出嚟嘅，除咗工作伙伴之外，亦有一個人一直都喺我背後。」

MC張天賦揭兒時母子頂口頂面

MC回憶童年與母親的關係，坦承當時並不甜蜜：「細個嗰陣我同佢嘅關係都唔稱得上好sweet、好親密嗰種，反而成日會頂口頂面，我哋會嗌交，會唔理解對方。我成日會覺得：『唉，你都唔明我。』」他續說，人大了才慢慢明白，許多關心只是換了另一種方式呈現：「其實大家都唔識得表達，而有一種關心，佢哋只係用緊另一種方式去講。所以所謂嘅囉唆、嗰啲擔心，甚至乎嗰啲爭吵，其實背後都離唔開一個字，就係愛。只不過當時我唔識得點樣去接住。到而家我學識咗一樣好簡單嘅事，喺每一次道別嘅時候，我都會擁抱佢，錫佢面珠，有口水嗰種。有時只係簡單一個擁抱，已經代表咗好多講唔出口嘅事。」

MC張天賦呼籲歌迷珍惜家人擁抱至親

MC接着表示，這首歌不僅送給現場歌迷，更要送給坐在台下的媽媽：「呢首歌除咗送畀你哋之外，亦都要送畀我媽咪。或者我哋之間仲有好多誤會，好多嘢未溝通好，仲未係最好，但至少我哋擁抱嗰一刻，我哋有貼近。」唱畢《至少相擁沒錯》後，MC即場向着媽媽所坐的位置送上一個甜蜜飛吻，全場即時掌聲雷動，歡呼聲不絕。他深呼吸一下，帶着微微激動的聲音向全場觀眾呼籲：「希望你哋聽完之後，都記得要返去擁抱、錫佢一下，有口水嗰種！」

