方皓玟近照曝光外貌再進化？暴瘦至容顏劇變判若兩人 網民驚呼：估100次都認唔出

46歲的歌手方皓玟近日在社交平台，分享自己出席活動的照片，意外地在網上引發熱議。照片中她身穿一襲簡約的黑色吊帶長裙，配上一頭清爽的短髮，身形卻顯得異常纖瘦，不少網民驚呼「認不出來」、「成日唔同樣」、「瘦到好誇張」，甚至有網民認錯她是「五索」鍾睿心。

方皓玟外貌再次「進化」？

回顧方皓玟初出道時的模樣，當時她走鄰家女孩的清純路線，臉頰豐腴，帶點可愛的嬰兒肥，給人一種健康、甜美的感覺。但隨著入行多年，她的風格逐漸轉向型格和前衛，身形亦隨之越來越瘦。在這次曝光的最新照片中，因為極致的骨感而容顏大變，有網民忍不住留言直指：「如果唔睇名，估100次都估唔到係方皓玟」、「點解每次見到佢個樣都唔同樣，我完全認唔到佢」，感嘆減肥對她的外貌帶來了很大的影響。

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網民擔心方皓玟過瘦健康亮警號

面對這組極具視覺衝擊的近照，除了驚嘆她容貌的進化，更多粉絲和網民是出於對她身體狀況的擔憂。不少人在討論區及社交平台上留言勸阻，認為她現時的狀態實在過於單薄，缺乏昔日的健康美。有網民語重心長地表示：「其實你年紀大啦，身體狀況同十幾廿歲唔同，你一味追求瘦，好危險。」、「過度減肥對身體唔好，以前有少少肉地仲靚」。方皓玟的極端骨感身形，讓外貌轉變成為網民焦點。

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