攝影師何寶榮今設靈 姐夫李國麟等圈中人致送花牌 遺孀憶亡夫10年前中風：多活的日子都是賺

資深電影攝影師何寶榮6月21日在家人陪伴下安詳離世，享年64歲。何寶榮的喪禮於今日（10日）在香港殯儀館設靈，明日儀式後，靈柩將移往柴灣哥連臣角火葬場進行火化。何寶榮的遺孀何梁曼儀一早到場打點。

何寶榮獲群星送花牌致哀

何寶榮的喪禮靈堂佈置簡潔，中央擺放何寶榮面露笑容的彩色遺照，遺孀何梁曼儀的心形花牌放在前面，並寫上「永遠愛你」，橫匾則寫上「光影留芳」，靈堂亦播放何寶榮與家人的溫馨生活照，以及他生前的工作片段，當中包括與張國榮的合照。

不少圈中人包括姐夫李國麟、林超賢、陳嘉上、黃又南、衛詩雅、澤東電影、杜可風、陳慶嘉、黃精甫、關秀媚、安德尊、文念中、夏永康、錢嘉樂和太太湯盈盈等送上花牌致哀。

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何梁曼儀受訪時難掩哀傷，數度哽咽落淚，她透露丈夫因肺腺癌離世，今年1月正式接受治療，感謝醫護團隊細心照顧。何梁曼儀表示與老公何寶榮都是修行的人，丈夫現在已升班去修行，今日大家為他做最後派對，雖然仍很想念何寶榮，但心情還好。

遺孀稱何寶榮無乜遺憾

何梁曼儀又指何寶榮10幾年前曾中風，認為之後的日子已經賺了，需要放手：「佢會帶住我哋嘅愛上去修行。（丈夫有甚麼遺願？）要我好好生活，其實佢無乜遺憾，有機會喺最後嘅間同最愛嘅人道別，好感恩。」問到現場播放的片段是不是有很多回憶？何梁曼儀拍一拍心口，指無論見不見到丈夫都一直在她心中，並謂二人沒有子女，一起謝禮的家屬是丈夫的外甥。