辦公室劇后丨鄧智堅構思內心小劇場描寫辦公室現象 劉雅麗演「mean精」似到足 梁嘉琪做轉換跑道過氣明星成寫照

由鄧智堅編劇及執導的舞台喜劇《辦公室劇后》，以貼地幽默方式呈現OL的職場生存亂象。今次邀得舞台劇后劉雅麗、演藝學院高材生梁嘉琪、「HOY一姐」盧頌恩（妹頭）、「香城一姐」張錦霞（阿霞），以及搞笑能手張翼東、蘇育輝，一同打造全新喜劇《辦公室劇后》。作品以共鳴化為笑聲、以淚水化為幽默，將於今年10月23-25日、27-31日，晚上8時假香港藝術中心壽臣劇院開心上演共8場。門票將於7月13日正午12時起於KLOOK售票平台公開發售。

鄧智堅讚演員幽默感十足

導演兼編劇鄧智堅表示，故事表面描寫辦公室現象，其實是每位女主角的內心小劇場：「無論返工定係生活，用劇場去呈現內心嘅小劇場，係最切合主題、亦最好玩嘅地方。今次所有演員都好有幽默感。」

劉雅麗自嘲「鱷魚頭老襯底」

劉雅麗在劇中飾演勁mean高層主管，正是導演口中的「老屎忽」。她笑言：「角色有啲似我，鱷魚頭、老襯底，平時啲人睇我個樣以為我好惡。今次同呢班人合作好新鮮，我最大挑戰係我好少做喜劇，今次係輕喜劇，希望俾大家見到我另一面。」

梁嘉琪等足30年與鄧智堅合作

梁嘉琪坦言舞台劇演出經驗不多，今次飾演一名過氣明星，轉跑道到辦公室工作的內耗低層：「自己一直都好期待演舞台劇，同鄧智堅導演認識30年，但未正式合作過。我畢業後參與舞台劇嘅機會唔多，所以好期待今次班底，自己都好緊張。對我嚟講，我係舞台劇新人，角色係一個轉換跑道搵人生目標嘅人，我都有問導演係咪就住我寫呢個角色。」她笑言自己一定不適合在辦公室同人相處，但今次可以劇中一試。

妹頭梁頌恩圓夢首演舞台劇

首次演出舞台劇的妹頭，今次飾演雙面助理兼單親媽咪角色：「現實中我唔係婆媽嘅人，我係會直接講。」她驚喜透露：「導演搵我真係喜出望外，本身我同佢唔認識，但嗰刻我好想做舞台劇，結果一拍即合。我一直都有舞台劇夢想，細個已經係戲劇學會，攞過學校獎項，但出嚟之後冇試過做舞台劇。今次同所有演員都未合作過，淨係有時同霞姐撞吓樣，好期待今次演出。」

張錦霞演扮工使者勁興奮

搞笑擔當阿霞飾演扮工使者，演出叫人期待：「今次有前輩搵我，真係好開心。我以前細個喺CD舖做part-time 嘅時候已經睇佢哋嘅舞台劇DVD，知道可以一齊演真係好興奮，期待大於緊張。之前喺演藝課堂認識咗梁嘉琪，好期待同大家合作，特別係劉雅麗姐姐。我返去同阿媽講，佢都勁開心。」

