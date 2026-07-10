張德蘭8.22澳門再開個唱 感恩入行60載獲歌迷支持延續音樂歷程

早前張德蘭的首個紅館演唱會叫好叫座，一票難求，當晚德蘭姐以她的金曲會友，她在台上一舉手一投足完全顯露出經典歌手的獨特氣派。

張德蘭紅館個唱叫好叫座

在這場紅館個唱圓滿完成後，很多歌迷也紛紛要求德蘭姐快點再次舉行演唱會！早前主辦單位公布將於8月22日(星期六)，在倫敦人綜藝館舉辦《張德蘭情若真巡迴演唱會》澳門站，屆時德蘭姐會以全新的節目編排答謝遠道到澳門支持她的歌迷。票價分別為$1080、$680、$380 三種，7月10日下午二時正在Cityline購票通優先發售，7月16日中午十二時正於金光票務、大麥公開發售。

張德蘭左手傷勢近痊癒

德蘭姐感恩表示：「今次《情若真巡迴演唱會》澳門站希望繼續能與歌迷一同慶祝入行60年，與一直支持我的歌迷聚首一堂，並再度延續我多年來的音樂歷程。大家也可以透過社交平台告訴我想聽什麼歌，我會和監製用在選曲上的參考；還有一個好消息要告訴大家，上次意外受傷的那隻左手已經接近痊愈，我會繼續努力，務求在今個暑假即將結束前，在倫敦人綜藝館帶給大家一個難忘的音樂會。」

