家傳之「保」2丨劉穎璇回應樂易玲生日會失竊事件：去年未出席不知涉事者身份 為髮型師父親洗頭重溫童年回憶

劉穎璇（Tiffany）今日出席TVB節目《家傳之「保」2》記者會，受訪時表示邀得髮型師父親上鏡令她甚緊張，最大考慮是爸爸怕醜一面，驚被朋友在電視認出，但最後亦成為父女珍貴畫面。Tiffany透露節目中為父親洗頭吹髮為真實過程，沒有想過會換轉角色：「細個成日去髮型屋，睇過佢點整頭髮。開頭我唔覺得吹頭唔得，係去到分界搞錯方向，剪髮就真係冇可能。」

劉穎璇從小到大都由父親修剪頭髮

她更分享從小到大都由父親修剪頭髮，雖然近年機會較少：「但有時出活動個頭都係佢set，或者修一修。有一次剪短頭髮，但劇組覺得唔夠短，臨急臨忙都係由爸爸剪短佢。」

劉穎璇新劇再做打女周身傷

Tiffany談到新近工作時指正在拍攝劇集，已入劇組超過一個月，預計八月中完成拍攝，她透露繼續做打女：「都有周身傷，吊威吔摩擦到瘀晒！」在節目預告中亦可見傷痕。

劉穎璇自家服裝品牌機場開實體店

劉穎璇自家服裝品牌在機場一號客運大樓禁區範圍開設實體店，表示生意發展順暢，回本與否則要靠大家支持：「實體鋪喺7月1號已經開咗，會係長期經營，我久唔久都會入去。」

劉穎璇僅在今年出席樂易玲生日會

另外，提到《東周刊》獨家爆樂易玲去年生日發生Labubu失竊事件，劉穎璇表示自己僅在今年出席，去年未有參與，雖然有在社交媒體見到報道，但在生日會上則未聽聞有人提起事件，亦不知道涉事者真實身份為誰。