家傳之「保」2丨洪天明攜子TJ傳承洪家班武術 洪金寶教棍法愛不釋手 爆拍枱鬧孫反被嚇怕不敢再罵

洪天明周家蔚夫婦、方力申與劉穎璇今日出席TVB節目《家傳之「保」2》記者會，延續上輯真人騷紀錄親子手藝傳承與關係建立的主題，由洪天明與父親洪金寶向長孫洪大仁（TJ）隔代傳承「洪家班」電影武術衣缽；方力申父子再談三代游泳家業，為初生愛女Isla尋覓第四代育兒傳承方針；並為劉穎璇體驗幫髮型師父親洗髮吹頭的珍貴時刻作紀錄。

洪大仁靚仔靠媽咪基因

洪天明與周家蔚接受訪問時，大仔TJ上鏡拍節目被大讚靚仔，天明笑言細個靚仔、長大後或會有變化，但有媽媽周家蔚良好基因，相信亦能力保顏值。對於TJ由洪金寶親授電影武術，天明表示難稱得承繼衣缽，始終父親成就非凡難以超越，周家蔚雖然同意兒子難與老爺比較，但TJ將練習電影武術看成學習一種藝術形式，並非傳統武術訓練，或會學有所成。

洪金寶不敢再鬧孫仔

天明亦透露「大哥大」(洪金寶)不敢大罵孫兒：「有一次因為TJ唔肯瞓覺，爺爺拍枱鬧佢做咩唔瞓，TJ就話『爺爺好惡、以後唔去佢屋企。』搞到以後都唔敢鬧！」但「大哥大」對今次拍攝其實既開心又緊張，教孫子棍法後見他對棍棒愛不釋手亦非常高興；TJ第一次隨洪金寶學武，未有顧慮成為龍虎武師的辛勞，天明認為應以興趣先行希望得以延續。天明亦讚兒子甚有運動天份，笑指：「可惜遺傳家蔚打咗六七折！」太太隨即反擊指：「佢係脾氣似我，駁嘴就似足你！」

洪天明兩子中文功課讀到喊

洪天明去年底舉行遷到深圳，兩子亦入讀該地國際學校，他坦言全家在生活層面早已習慣，但兒子在中文學業水平上則未跟上進度：「佢讀到喊，學校嘅中文用返本地教材，所以佢喺學校要分開教、好多嘢都唔明。」家蔚則補充指兒子因就讀雙語學校，中文水平仍要多加進步。

洪天明周家蔚七月贊助內地青少年慈善

洪天明與周家蔚旗下公司七月將於內地贊助開設慈善事業，透過「菌群」幫助有抑鬱症的青少年，直言許多家長未必察覺子女受抑鬱症所困，因此開發手機應用程式，並以基金為青少年提供諮詢治療服務，僅需付費三百元作治療師診金，希望在最低成本下幫助有需要青少年。

