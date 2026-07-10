盧瀚霆期待挑戰長髮為神徒帶出新鮮感 樂觀面對緊湊節奏學會平衡工作與生活享受me time

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）日前在無數「神徒」的全城高調應援下度過31歲生日！踏入生日月，教主的工作行程亦排到爆棚。向來對舞台造型及髮型有極高要求的Anson Lo早前為英國頂級髮型品牌拍攝全新一輯的宣傳照，展現一如既往的精緻魅力。

盧瀚霆連續10次代言英國人工智能造型夾

自2021年與品牌合作至今，今年已是Anson Lo連續第10次與品牌展開深度合作。這份長久的默契讓他感觸良多，在拍攝現場更感動表示：「一直以來不論在廣告、雜誌拍攝都非常照顧我，自己就像加入了這個大家庭一樣！」身為「完美主義者」的他坦言，一個完美的髮型能直接決定他當天的心情：「通常望一個人的第一眼，看到的都是眼睛以上的部位，除了眼睛，一定就是髮型。所以一個好的髮型對我來講是一個Confidence Booster，會令我覺得自己好整齊、好乾淨！」

盧瀚霆期待挑戰長髮新造型

作為2026年個人音樂企劃的重要里程碑，《ANSON LO“KINGDOM”LIVE TOUR》個人巡迴演唱會澳門站日前於7月3至4日於澳門圓滿落幕。Anson Lo在演出後回顧，今次澳門站的舞台處理與香港明顯不同，帶給他極大的新鮮感：「因為場地特別，演出時和觀眾有更近距離的接觸，整體感覺像是一個大型的大會堂，氣氛非常震撼！」舞台上不僅延續了《KINGDOM》個唱編排，更演繹了2026年的新歌，搭配驚喜連連的全新造型，讓台下「神徒」尖叫聲不斷。談到未來的舞台造型，他亦透露自己十分期待挑戰長頭髮或嘗試不同髮色，讓舞台形象更加多元，期望未來的演出都能為觀眾帶來新鮮感。當被問到希望觀眾看完這場極致舞台、離場時能帶走哪三個詞的感受？Anson Lo幽默地用品牌的英文字母回應：「一定是Good（好）、Happy（快樂）同埋 Delighted（欣喜）！」

盧瀚霆感激神徒愛與支持

對於密集工作帶來的身心挑戰，Anson Lo 表示澳門個唱完結後，下半年的工作仍會密鑼緊鼓進行，年中將緊接進入劇組拍劇、錄製新歌，年底更要迎來MIRROR團體演唱會。面對密不透風的緊湊節奏，連生日正日亦需要在工作中度過，但他依然保持樂觀，笑言已經習慣並非常熱愛工作。Anson Lo表示：「在這幾年間學會了良好的 Work-Life Balance，每天都會留時間給自己享受 『Me Time』，同時多抽時間陪家人吃飯。」他希望以最佳狀態迎戰事業新巔峰，同時亦非常感激每一位神徒對他的愛與支持！